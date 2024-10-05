Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Грету Тунберг задержали в Брюсселе на акции протеста
Полиция Брюсселя задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг за участие в акции против субсидий на ископаемое топливо
В Брюсселе полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время протестов на центральной улице города, где активисты требовали нулевых выбросов.
Тунберг принимала участие в акции протеста против субсидирования секторов экономики, которые зависят от ископаемого топлив, передает РИА «Новости».
Протестующие, около 150 человек, расположились на проезжей части одной из центральных улиц с плакатами «Требуем нулевые выбросы уже сейчас». Полиция быстро вмешалась и разогнала активистов, однако несколько человек, включая Тунберг, были задержаны за отказ покинуть место мероприятия.
Акция состояла в поддержке письма, адресованного экоактивистами в институты Евросоюза. В нем содержались обвинения в адрес ЕС за продолжающуюся поддержку производств, наносящих ущерб экологии, несмотря на заявленные цели по построению «зеленой экономики». Активисты подчеркивали, что эта поддержка происходит как на территории Европы, так и в странах Глобального Юга.
Ранее Тунберг была задержана полицией Копенгагена во время антиизраильской демонстрации у Копенгагенского университета.