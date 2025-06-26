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Захарова: Посол Германии вызван в МИД России
Российский МИД в ближайшее время вызовет посла Германии Александера Ламбсдорфа из-за давления на российских журналистов и их семьи в этой стране.
Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в Министерство иностранных дел России, передает ТАСС. Ему намерены заявить о мерах, которые Москва примет в ответ на, как выразилась официальный представитель МИД Мария Захарова, «произвол Берлина против российских журналистов».
«Наши призывы в адрес германской стороны прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются Берлином», – заявила Захарова. По ее словам, разрабатываются ответные меры, о них будет информирован посол Германии.
Захарова указала, что Германия не прекращает практику систематического давления на аккредитованных российских журналистов, в том числе через различные формы травли и пропаганды, формирующие уничижительное отношение к российским СМИ. Дипломат подчеркнула, что давление теперь оказывается не только на журналистов, но и на членов их семей, чтобы вынудить их прекратить работу в Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России рассматривает меры против немецких журналистов из-за преследования главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.