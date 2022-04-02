Рубль спасет российскую авиацию

Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это?

Российские авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов, а также двигателей компаниям из недружественных государств в рублях. Такой документ опубликован на портале правовой информации с подписью президента России Владимира Путина.

Теперь авиакомпания может внести платеж на рублевый счет компании-лизингодателя в российском банке, чтобы выполнить свои обязательства. Сумма в рублях будет рассчитываться по официальному курсу ЦБ на день исполнения обязательств. Как и в случае с расчетами в рублях за газ, правительство дало право разрешать иной порядок исполнения контрактов по лизингу самолетов правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Это еще один способ России обойти введенные Западом санкции, причем, не только авиационные, но и финансовые.

Ранее Европа не только запретила покупать европейские самолеты, но и потребовала вернуть те лайнеры, который находятся в аренде у лизинговых компаний. Сделать это надо было до 28 марта. Срок прошел, но иностранные лайнеры остаются в парке российский перевозчиков. Причина проста: закрытое Европой небо для российских авиакомпаний и ответное закрытие неба для России для европейских перевозчиков делают это технически невозможным. Ни Россия не может отправить самолеты европейцам, ни сами европейцы не могут прилететь в Россию, чтобы забрать свои лайнеры. А так как речь идет об аренде, то она автоматически продлевается, и за нее надо платить.

Однако с оплатой возникли проблемы. Во-первых, с переводом денег за рубеж – из-за финансовых санкций и отключений от системы SWIFT. Во-вторых, из-за заморозки валютных резервов Россия ввела ограничения по выводу валюты за рубеж (это возможно только по специальному разрешению). Наконец, сами авиакомпании летают сейчас в основном внутри России, а не за границу, поэтому они перестали получать средства в валюте, отмечает глава отраслевого портала Авиа.ру Роман Гусаров.

«Правительство России создало механизм, который позволит нашим авиакомпаниям оплачивать лизинговые платежи, а владельцам самолетам – лизингодателям – получать свои деньги. Россияне никому не выкручивают руки, а наоборот, облегчают решение этого вопроса»,

– объясняет Гусаров.

Дело в том, что лизинговые компании изначально были не в восторге от решения европейских властей по разрыву лизинговых контрактов. Ведь они лишаются не только ежемесячных доходов на российском направлении, но и вынуждены заплатить штраф за разрыв контрактов. По словам министра транспорта Виталия Савельева, иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью 500 млрд долларов.

Реальный возврат такого большого количества лайнеров грозит для многих из иностранных компаний банкротством. Они сами говорили об этом своим властям, когда просили не вводить санкции ради сохранения их бизнеса, но не были услышаны. Перепродать поддержанные самолеты за их реальную цену будет невозможно. Даже с большим дисконтом сделать это будет непросто. Пандемия сильно ударила по мировым авиаперевозкам, спрос на них упал, и до сих пор так и не восстановился. А это значит одно: в авиационных парках по всему миру переизбыток самолетов. Дополнительные самолеты сейчас мало кому нужны. Теперь, когда иностранные самолеты были перерегистрированы в российский реестр по указу президента, это может еще сильнее отпугнуть западных покупателей, которые на захотят «токсичный» самолет, считает Гусаров.

Возврат сотен самолетов лизингодателям обвалит рынок как вторичных самолетов, цены на которые резко упадут на фоне низкого спроса, так и в будущем рынок новых лайнеров. Мало кто захочет покупать более дорогие новые самолеты, когда на вторичном рынке их можно купить за бесценок.

Решение в ускоренном порядке перерегистрировать самолеты российских авиакомпании в российской юрисдикции, которое было принято ранее – это еще один способ Москвы обойти сакнционные риски. Исторически так сложилось, что иностранцы из-за недоверия к нашей правовой системе регистрировали самолеты в Ирландии и на Бермудах, где действует более понятное для них англосаксонское право. Но после введения ЕС санкций Ирландия и Бермуды стали «играть против нас». По их запросам самолеты российский авиакомпании начали арестовывать в зарубежных аэропортах. По данным Савельева, российские авиакомпании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.

Санкции также лишили самолеты российский авиакомпаний возможностей страховаться в западных компаниях. Главная статья страхования – риски причинения ущерба или утраты самолета. Этот вопрос также был решен. По словам вице-премьера Юрия Борисова абсолютное большинство самолетов Boeing и Airbus останется в России: они внесены в российский реестр и перестрахованы российскими страховыми компаниями.

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Раз самолеты остаются, то пришло время решить проблему с лизинговыми платежам. «Россия говорит о том, что готова выполнять условия договора в отличие от Запада, который пошел на нарушение всех законов и конвенций. Речи не идет ни о какой национализации иностранных самолетов. Но мы можем платить в условиях санкционного давления только в рублях. Изменение законодательства можно расценивать как форс-мажор», – говорит Гусаров. У лизингодателей выбор небольшой – либо получать рубли, либо ничего.

Европа запретила также поставлять в Россию авиационные запчасти и осуществлять техническое обслуживание. С техническим обслуживанием прекрасно справятся собственные технически центры на базе российских авиакомпаний, считает Гусаров. Такие имеются у «Аэрофлота», S7, Utair и других, и они обслуживают не только собственный авиапарк, но и самолеты других авиакомпаний.

Авиакомпаниям предстоит найти пути решения с доставкой запчастей. Государство со своей стороны разрешает параллельный импорт. Это значит, что запчасти можно покупать не только у самого производителям и его официальных дилеров, но и у посредников. Это расширяет предложение.

Таким образом, государство со своей стороны ищет обходные пути, как сохранить авиапарк, бизнес российских авиакомпаний и рабочие места в столь сложных условиях, а авиационный бизнес должен заботиться о ремонте и техническом обслуживании, говорит Гусаров.

Ситуация в отрасли еще далека от совершенства, однако уже виден просвет. В «Известиях» посчитали, что в марте российские авиакомпании «приземлили» 246 самолетов Airbus и Boeing в 30 крупнейших аэропортах РФ (анализ на основе данных сервиса отслеживания полетов Flightradar). Из них 76 лайнеров не летало 20-30 дней, еще 170 бортов – 7-20 дней. В целом 246 самолетов – это треть от всего авиапарка, который насчитывает 980 лайнеров. Однако Гусаров объясняет это, во-первых, низким сезоном, во-вторых, снижением спроса на полеты со стороны россиян из-за происходящих событий и роста курса валют. С началом туристического сезона и улучшением геополитического фронта ситуация и с авиаперевозками может улучшиться.

Ранее Савельев говорил о том, что пока за рубеж российские авиакомпании летают только на самолетах, которые являются отечественными или были зарегистрированы как российские до введения последних санкций – это 193 машины. Из них 148 машин приходится на лайнеры Sukhoi Superjet, 44 машины – Boeing и Airbus и один Ту-204. Кроме того, в Россию продолжают летать 32 авиакомпании из 22 стран.

Остается решить вопрос по поводу задержания самолетов наших авиакомпаний за границей.

«Остаются западные лизингодатели, на которых давит политическое руководство, чтобы они забрали самолеты. Эти компании могут отправлять запросы, чтобы арестовать нашу имущество»,

– говорит Гусаров.

В число таких иностранцев входит ирландская компания AerCap, которая предоставила на условиях лизинга 135 самолетов и 14 авиадвигателей российским авиакомпаниям. Вернула она только 22 самолета и три двигателя. Компания предъявила страховые претензии за самолеты, оставшиеся в России после расторжения договоров лизинга. «На прошлой неделе мы подали страховой иск примерно на 3,5 млрд долларов в отношении наших самолетов и двигателей, оставшихся в России», – сообщил инвесторам финансовый директор Питер Юхас, передает Financial Times.

По словам Гусарова, эту проблему будут решать так: Россия будет восстанавливать полеты только в те страны, которые дадут гарантии, что они не задержат наши самолеты не при каких условиях.

«России, на самом деле, не надо летать везде, мы и не летали везде. Наши авиакомпании не летали в Австралию, практически не летали в Южную Америку и совсем мало летали в Северную Америку. У нас был большая маршрутная сеть по Европе, но она серьезно сузилась во время пандемии. В прошлом году она занимала маленький процент от всего пассажиротока. Мы уже привыкли туда не летать. Главное, чтобы была возможность летать в страны массовых туристических направлений. Турция, Египет, Таиланд, Китай – все это будет. Плюс надо иметь транзитные хабы, например, в Стамбуле, откуда удобно летать в Европу, и в Дубай, откуда можно улететь вообще в любую точку земного шара», – рассуждает Гусаров.

На зарубежные направления в 2021 году пришлось всего 21% пассажиров из 111 млн перевезенных направлений. На внутрироссийских маршрутах установлен исторический рекорд – перевезено 87,5 млн пассажиров. «Львиная доля, 90% – это курорты: Турция, Египет, Греция, Кипр и Юго-Восточная Азия. А на Европу приходилось несколько процентов», – заключает директор «Авиа.ру».

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