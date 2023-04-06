Зачем Россия запускает в небо конкурента МС-21

Россия запускает в небо единственный полностью отечественный магистральный самолет

В России начали серийно производить единственный на сегодня полностью отечественный магистральный самолет – Ту-214. Это куда более морально и технически устаревшая модель самолета, чем ее прямой конкурент – МС-21. Однако в ближайшие десять лет этот лайнер будет весьма актуальным. Зачем России Ту-214?

На Казанском авиазаводе началось серийное производство пассажирских самолетов Ту-214. Чтобы наладить его производство, надо было лишь заново создать салон. Заодно на заводе модернизировали производство: реконструировали штамповочный цех и обновили инженерное оборудование. По плану в этом году должны быть сданы эксплуатантам три пассажирских Ту-214. Ранее сообщалось, что такие самолеты заказала в лизинг авиакомпания Red Wings, а также «Аэрофлот».

Главное преимущество Ту-214 в том, что он производится исключительно из отечественных комплектующих, без иностранных. И это единственный сейчас самолет в магистральном сегменте, который сегодня производится серийно в России. Однако этот самолет не в рынке, так как моралью устарел.

«Это безопасный и качественный самолет, но он несовременный, уступает по всем параметрам МС-21. Например, расходует больше топлива. Ключевая проблема – это трехчленная кабина экипажа, когда вместо двух пилотов требуется три человека. Это совсем другая технология подготовки пилотов и обеспечения полетов. Уже практически нет таких специалистов, которые готовы подготовить такой экипаж. Плюс это дополнительные финансовые расходы на каждый самолет», – рассказывает главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Поэтому если смотреть на перспективу, то российским авиакомпаниям не нужен такой самолет, как Ту-214, если не произвести его модернизацию. А смысла проводить его модернизацию нет, так как есть самолет МС-21. Это самолет следующего поколения, который по всем параметрам превосходит Ту-214», – добавляет эксперт.

Однако так рассуждать можно было бы в нормальной рыночной ситуации, а сейчас ситуация иная из-за санкций. Российский рынок авиации находится в сложном переходном периоде, который займет ближайшие десять лет.

«При имеющихся ограничениях и отсутствии техники в этот переходный период Ту-214 может оказаться кстати и оставаться актуальным вплоть до 2030-х годов»,

– говорит Гусаров.

«Авиакомпании понимают, что надо пересаживаться с иномарок на отечественные самолеты, но самые оптимистичные прогнозы по их выпуску говорят о том, что переходный период будет длиться порядка десяти лет», – говорит Гусаров.

Почему так долго? «Это обыкновенная математика. России нужно заместить примерно 700 магистральных иностранных самолетов. В 2024 году по плану произведут пять-шесть самолетов МС-21. Если все будет идти по хорошему сценарию, то затем каждый год выпуск будет удваиваться. Быстрее не бывает. Удвоение – это уже очень высокие темпы раскручивания», – говорит Гусаров.

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Если в 2024 году будет произведено пять самолетов МС-21, то в 2025 году – десять МС-21, в 2026-м – 20 лайнеров, в 2027-м – 40 и только в 2028 году завод сможет выйти на выпуск 70–75 МС-21 в год. Только после этого авиакомпании смогут ощутить заметный приток новой магистральной авиатехники. Однако все равно этого будет еще недостаточно для замены всей иностранной техники в объеме 700 штук. Вторая программа – это выпуск с 2025 года по 20 самолетов Sukhoi SuperJet New, полностью импортозамещенных.

«К 2030 году будет выпущено около 300 самолетов МС-21 и SSJ New, а нам надо 700. А вот как раз к 2032–2033 году можем получить эти 700 магистральных самолетов для замены импортных. Отсюда получается десять лет переходного периода», – объясняет Гусаров.

Что касается Ту-214, то его будут производить по два-три самолета в год, в лучшем случае пять штук в год. Учитывая потребности рынка для замены импорта, это не те объемы, которые могут повлиять на ситуацию на рынке. Если выпускать такими темпами (пять самолетов в год), то потребуется 140 лет, чтобы заместить 700 иностранных бортов.

«Поэтому производство Ту-214 будет идти в качестве «временной затычки» до 2030 года. Когда появится МС-21 и объемы его производства серьезно увеличатся, тогда отпадет необходимость в Ту-214», – говорит Гусаров.

А что ждет эти выпущенные самолеты после 2030 года, когда МС-21 будут уже клепать как пирожки и его будет всем хватать? Ни на какой металлолом «тушки», конечно, не отдадут, они пригодятся.

«Самолет не пропадет. Он найдет свое место в небе. Думаю, что собранные за десять лет 20–50 Ту-124 коммерческие авиакомпании передадут на госслужбу. И эти самолеты будут великолепно нести госслужбу и абсолютно себя оправдывать»,

– считает глава «Авиа.ру».

Первый заказчик Ту-214 – это авиакомпания Red Wings. Ее интерес вполне логичен, так как авиакомпания эксплуатировала самолеты Ту-204 из того же семейства. Ту-214 – это модернизированный Ту-204.

«Мне видится хорошей идея передать все произведенные самолеты Ту-214 в одну авиакомпанию, например, Red Wings, чтобы на ее базе создать структуру, которая эксплуатирует именно эти самолеты, готовит кадры, обслуживает. Чтобы можно было отдавать эти самолеты другим авиакомпаниям в лизинг вместе с подготовленным экипажем и с контрактом на техническую поддержку и так далее. Это было бы удобно для других авиакомпаний. И у них, возможно, появился бы интерес к этому самолету», – рассуждает собеседник.

Что касается Казанского завода, где запустили серийное производство Ту-214, то для завода и города это, безусловно, огромная поддержка. Однако заводу стоит задуматься уже сейчас о том, что через десять лет Ту-214 может оказаться не нужен рынку, и поэтому ему стоит вписаться в новый проект, например, по производству комплектующих для МС-21, рассуждает Гусаров. Это уже будет производство не целого самолета, но лучше производить крыло или часть современного самолета, у которого есть будущее и более далекие перспективы. Это обеспечит более долгую жизнь заводу.

«Не хотелось бы, чтобы было, как в Советском Союзе, когда что-то производили ради сохранения завода и рабочих мест. К сожалению, на такой философии рухнул Советский Союз. Лучше эти рабочие руки и силы направить на современные производства», – заключает собеседник.