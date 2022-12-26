Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 00:09  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

Все просто, как история Ясиноватой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Патриотизм подвержен инфляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Среди множества политических теорий, ставших со временем идеологиями, патриотизм занимает особое место. Это делает его крайне привлекательным в качестве государственной идеологии, но необходимо помнить о его слабостях. Особенно в сложные времена, требующие массового патриотического настроя. Подробности...
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Зачем Зеленскому сексолог

«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

    Двигатель ПД-8 на испытательном стенде
    		   26 декабря 2022, 23:15
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета «Суперджет New» - летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано?

    «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) «Ростеха» приступила к летным испытаниям двигателя ПД-8. Данный двигатель будет устанавливаться на ближнемагистральный лайнер SSJ New и самолет-амфибию Бе-200.

    Двигатель проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в Жуковском на территории ЛИИ им. Громова. В ходе испытаний регистрируются основные эксплуатационные данные – частота вращения турбины, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.

    Работа над отечественным двигателем ПД-8 идет в соответствии с графиком, это позволяет планировать получение сертификата типа в следующем году, заявил зампред правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В этом проекте используется научно-технический задел, сформированный при работе над двигателем ПД-14 для МС-21.

    «Двигатель ПД-8 - проект, успешная реализация которого позволит обеспечить технологическую независимость России на десятилетия вперед. В кооперации по проекту задействованы многотысячные коллективы российских предприятий металлургической, радиоэлектронной, химической и машиностроительной отраслей», - отметил Мантуров.

    «Старт испытаний в составе летающей лаборатории означает, что уже собран готовый летный образец двигателя. Двигатель проверяется в реальной летной обстановке, на реальных скоростях. Современные технологии позволяют тут же передать его характеристики в центр разработки, что значительно ускоряет процесс испытаний», - объясняет глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Однако, по сути, перед нами только начальный этап испытаний, впереди еще много работы. В течение года предстоит завершить весь комплекс наземных и летных испытаний двигателя, а далее – сертифицировать силовой агрегат. «Если за год удастся сертифицировать двигатель, это будут рекордные сроки», - говорит Гусаров.

    «Никто не может гарантировать, что в ходе испытаний двигателя не потребуется проводить доработки. Если ничего дорабатывать не нужно будет, то уже больше шансов, что к назначенному сроку двигатель будет доставлен на самолет SSJ New в Комсомольск-на-Амуре», - считает отраслевой эксперт.

    Но на этом процесс работы над двигателем не закончится. Двигатель не просто нужно будет установить на лайнер SSJ New, но еще испытать и сертифицировать его вместе с самолетом. На это может потребоваться еще больше времени.

    В пример эксперт приводит самолет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14. Лайнер показали на авиасалоне МАКС полтора года назад, сертификация самолета с этим двигателем уже находится в завершающей стадии, однако пока не закончена. То есть процесс сертификации двигателя с самолетом занимает еще минимум полтора года (хотя сам двигатель отдельно уже сертифицирован). Поэтому появление в коммерческой эксплуатации SSJ New с ПД-8 в 2024 году – это очень сжатые и оптимистичные сроки, считает Гусаров.  

    ПД-8 приходит на замену росийско-французскому авиадвигателю SaM-146, который производился на совместном предприятии в России. Однако по инициативе французской стороны предприятие из-за санкционной политики Евросоюза было остановлено. Больше подобных двигателей выпускать не будут.

    В первую очередь ПД-8 создается, конечно, для обновленного модернизированного SSJ New. «Суперджет» нового поколения должен содержать минимальное количество иностранных компонентов, и, разумеется, замена двигателя - в этом смысле едва ли не ключевая задача.

    «Суперджет» текущего поколения изначально создавался в широкой кооперции с иностранными партнерами, доля импортных комплектующих в нем доходит до 70%. Однако новый SSJ будет совершенно другой машиной.

    «SSJ New будет не просто обладать полностью новой начинкой, переделывается в том числе и сам фюзеляж. Кроме того, под новый двигатель также требуется большая доработка всего самолета, просто поменять двигатель в самолете нельзя. Поэтому на уже летающих SSJ-100 менять российско-французские двигатели на ПД-8 признано не целесообразным», - объясняет Гусаров.

    «Двигатель - важнейший и сложнейший компонент самолета. Все остальные системы куда проще переделать и заместить, чем двигатель», - говорит Гусаров.

    Действительно, тот же Китай уже стал первой экономикой мира, однако производство полной линейки современных авиадвигателей так и не освоил до сих пор. Производить современные турбореактивные двигатели способны меньше стран, чем выводить в космос ракеты.

    «Вот вам пример - в России был прекрасный широкофюзеляжный самолет Ил-96. Однако СССР не смог создать для него хороший современный двигатель. Мы пытались поставить на него американский двигатель, уже договорились об этом на высочайшем уровне. Нам даже привезли два двигателя из США, начались испытания. Но как только американцы поняли, что у России в результате может появится очень неплохой самолет, который станет конкурентом «Боингам» на российском рынке, американцы без объяснений забрали эти двигатели обратно. Просто передумали. А было это еще в нулевых, когда ни о каких санкциях даже речи не было.

    Потому что американцы лучше будут продавать нам полностью самолеты за сотни миллионов каждый, чем только двигатели. Тогда нас не пустили в эту нишу. Но теперь Россия оказывается способной самостоятельно производить самые современные авидвигатели для различных гражданских лайнеров», - заключает собеседник.

     
     
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