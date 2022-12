Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России 26 декабря 2022, 23:15

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Ольга Самофалова

В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета «Суперджет New» - летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) «Ростеха» приступила к летным испытаниям двигателя ПД-8. Данный двигатель будет устанавливаться на ближнемагистральный лайнер SSJ New и самолет-амфибию Бе-200. Двигатель проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в Жуковском на территории ЛИИ им. Громова. В ходе испытаний регистрируются основные эксплуатационные данные – частота вращения турбины, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки. Работа над отечественным двигателем ПД-8 идет в соответствии с графиком, это позволяет планировать получение сертификата типа в следующем году, заявил зампред правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В этом проекте используется научно-технический задел, сформированный при работе над двигателем ПД-14 для МС-21. «Двигатель ПД-8 - проект, успешная реализация которого позволит обеспечить технологическую независимость России на десятилетия вперед. В кооперации по проекту задействованы многотысячные коллективы российских предприятий металлургической, радиоэлектронной, химической и машиностроительной отраслей», - отметил Мантуров. «Старт испытаний в составе летающей лаборатории означает, что уже собран готовый летный образец двигателя. Двигатель проверяется в реальной летной обстановке, на реальных скоростях. Современные технологии позволяют тут же передать его характеристики в центр разработки, что значительно ускоряет процесс испытаний», - объясняет глава «Авиа.ру» Роман Гусаров. Однако, по сути, перед нами только начальный этап испытаний, впереди еще много работы. В течение года предстоит завершить весь комплекс наземных и летных испытаний двигателя, а далее – сертифицировать силовой агрегат. «Если за год удастся сертифицировать двигатель, это будут рекордные сроки», - говорит Гусаров. На эту тему «Никто не может гарантировать, что в ходе испытаний двигателя не потребуется проводить доработки. Если ничего дорабатывать не нужно будет, то уже больше шансов, что к назначенному сроку двигатель будет доставлен на самолет SSJ New в Комсомольск-на-Амуре», - считает отраслевой эксперт. Но на этом процесс работы над двигателем не закончится. Двигатель не просто нужно будет установить на лайнер SSJ New, но еще испытать и сертифицировать его вместе с самолетом. На это может потребоваться еще больше времени. В пример эксперт приводит самолет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14. Лайнер показали на авиасалоне МАКС полтора года назад, сертификация самолета с этим двигателем уже находится в завершающей стадии, однако пока не закончена. То есть процесс сертификации двигателя с самолетом занимает еще минимум полтора года (хотя сам двигатель отдельно уже сертифицирован). Поэтому появление в коммерческой эксплуатации SSJ New с ПД-8 в 2024 году – это очень сжатые и оптимистичные сроки, считает Гусаров. ПД-8 приходит на замену росийско-французскому авиадвигателю SaM-146, который производился на совместном предприятии в России. Однако по инициативе французской стороны предприятие из-за санкционной политики Евросоюза было остановлено. Больше подобных двигателей выпускать не будут. В первую очередь ПД-8 создается, конечно, для обновленного модернизированного SSJ New. «Суперджет» нового поколения должен содержать минимальное количество иностранных компонентов, и, разумеется, замена двигателя - в этом смысле едва ли не ключевая задача. «Суперджет» текущего поколения изначально создавался в широкой кооперции с иностранными партнерами, доля импортных комплектующих в нем доходит до 70%. Однако новый SSJ будет совершенно другой машиной. «SSJ New будет не просто обладать полностью новой начинкой, переделывается в том числе и сам фюзеляж. Кроме того, под новый двигатель также требуется большая доработка всего самолета, просто поменять двигатель в самолете нельзя. Поэтому на уже летающих SSJ-100 менять российско-французские двигатели на ПД-8 признано не целесообразным», - объясняет Гусаров. «Двигатель - важнейший и сложнейший компонент самолета. Все остальные системы куда проще переделать и заместить, чем двигатель», - говорит Гусаров. Действительно, тот же Китай уже стал первой экономикой мира, однако производство полной линейки современных авиадвигателей так и не освоил до сих пор. Производить современные турбореактивные двигатели способны меньше стран, чем выводить в космос ракеты. «Вот вам пример - в России был прекрасный широкофюзеляжный самолет Ил-96. Однако СССР не смог создать для него хороший современный двигатель. Мы пытались поставить на него американский двигатель, уже договорились об этом на высочайшем уровне. Нам даже привезли два двигателя из США, начались испытания. Но как только американцы поняли, что у России в результате может появится очень неплохой самолет, который станет конкурентом «Боингам» на российском рынке, американцы без объяснений забрали эти двигатели обратно. Просто передумали. А было это еще в нулевых, когда ни о каких санкциях даже речи не было. Потому что американцы лучше будут продавать нам полностью самолеты за сотни миллионов каждый, чем только двигатели. Тогда нас не пустили в эту нишу. Но теперь Россия оказывается способной самостоятельно производить самые современные авидвигатели для различных гражданских лайнеров», - заключает собеседник.