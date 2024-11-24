Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
СМИ: Россиянин отсудил у BMW 300 млн рублей за неисправность вентилятора
СМИ: Подмосковный бизнесмен выиграл суд у BMW из-за неисправного вентилятора
Бизнесмен из Подмосковья выиграл дело против компании BMW из-за неработающего вентилятора в автомобиле, что привело к неустойке в размере 300 млн рублей, сообщили СМИ.
Как пишет Mash, бизнесмен из Подмосковья подал в суд на BMW после обнаружения неисправности в автомобиле BMW Х7, купленном за 11 млн рублей в 2021 году. Основной причиной иска стал неисправный вентилятор обдува спинок передних сидений, который вместо этого издавал скрежет и ударял по сиденьям, передает РИА «Новости».
По решению суда, компания BMW обязана была выплачивать неустойку до замены автомобиля. Однако после ухода BMW из России выплаты не производились. В итоге размер неустойки составил 6,5 млн рублей в месяц, что привело к накоплению общей суммы в 300 млн рублей.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут уйти в историю через десять лет.