Миллер спрогнозировал многократный рост электропотребления из-за ИИ

Миллер сообщил о возможном трехкратном росте потребления электроэнергии из-за ИИ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что внедрение искусственного интеллекта способно привести к резкому увеличению потребления электроэнергии в крупнейших экономиках мира.
Внедрение технологий искусственного интеллекта способно привести к удвоению или даже утроению потребления электроэнергии ведущими экономическими центрами мира, передает ТАСС. Алексей Миллер в интервью «России-24» отметил: «Потребности таковы просматриваются, что это фактически удвоение, утроение электропотребления ведущих экономических центров. Могут ли все экономические центры, ныне существующие, пока себе это позволить? Не знаю. Может быть, нет».
Миллер также подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы и возможности для развития искусственного интеллекта. По его словам, если ведущие мировые экономики не смогут справиться с растущими потребностями, они рискуют оказаться на обочине мировой экономической архитектуры. Он добавил, что России такие угрозы не грозят, поскольку страна обладает принципиально новыми возможностями и перспективами в этой сфере.
Ранее Миллер заявил, что современные технологии искусственного интеллекта не имеют альтернатив, но вызывают значительный рост энергопотребления.
