Миллер: Искусственный интеллект требует все больше энергии

Глава Газпрома заявил об отсутствии альтернатив ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

На пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что альтернативы искусственному интеллекту отсутствуют, а его развитие требует все больше энергии, передает ТАСС.

Миллер подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект являются неотвратимыми процессами, и человечество уже встало на этот путь. Он отметил, что основная задача форума – не в обсуждении необходимости ИИ, а в констатации его растущих энергетических потребностей.

«Цифровизация, искусственный интеллект – вещь неотвратимая. Мы на этот путь уже встали, мы по нему идем. Альтернативы, собственно говоря, искусственному интеллекту нет. Мы просто фиксируем, что он требует все больше и больше энергопотребления», – сказал руководитель компании.

Он также добавил, что по мере наращивания мощности центров обработки данных и самого искусственного интеллекта пропорционально увеличивается и потребность в энергетических ресурсах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил важность разработки эффективных правил для развития искусственного интеллекта. Он призвал избежать как излишнего контроля, так и анархии.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отметил, что люди пока способны контролировать искусственный интеллект.

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что развитие искусственного интеллекта приведет к заметным изменениям в обществе.