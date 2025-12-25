В Москве зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии

Tекст: Дарья Григоренко

В «СО ЕЭС» отметили, что в это время был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, передает РИА «Новости».

В «Мосэнерго» ранее сообщали, что обсуждают различные способы увеличить мощность ТЭЦ-25, расположенной в Западном административном округе Москвы. Окончательное решение еще будет принято при участии Минэнерго РФ, правительства Москвы и профильной комиссии по развитию электроэнергетики.

На сегодняшний день в составе «Мосэнерго» работают 15 электростанций суммарной мощностью 12,3 тыс. МВт, а общая тепловая мощность составляет 43,2 тыс. Гкал/ч. Эти станции обеспечивают более 50% всей электроэнергии Московского региона и около 90% потребностей столицы в тепле.

ТЭЦ-25 эксплуатируется с 1975 года, её установленная электрическая мощность – 1370 МВт, тепловая – 4088 Гкал/ч. Основным видом топлива станции остаётся газ, а сама ТЭЦ считается одной из крупнейших в энергокомплексе столицы.

В июле в Московском регионе был зафиксирован исторический максимум летнего энергопотребления при температуре выше 27 градусов, что превысило показатель 2024 года.