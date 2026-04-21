Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.
Грузия провела значительные кадровые перестановки
Значительные кадровые перемены произошли в силовом блоке Грузии, о них сообщил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Министром МВД Грузии назначен глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили.
Нынешний министр внутренних дел Гека Геладзе возглавит Службу государственной безопасности Грузии.
Руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе получит пост вице-премьера – государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов.
Кроме того, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили станет и зампредом правительства.