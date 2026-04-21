«Единая Россия» призвала обсудить с водителями увеличение лимита выплат по ОСАГО
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил важность обсуждения инициативы по увеличению лимита выплат по ОСАГО с автомобилистами для поиска оптимального решения.
Якушев подчеркнул, что инициатива о повышении лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью в ДТП требует всесторонней проработки.
«С одной стороны, увеличение лимита выплат до двух миллионов рублей в случае причинения вреда здоровью при ДТП – очень нужная инициатива, с другой – значительная финансовая нагрузка может быть переложена на страхователей», – отметил секретарь генсовета ЕР.
По его словам, партия занимает однозначную позицию: закон нельзя принимать без оценки реального влияния на благосостояние граждан. Якушев добавил, что необходимы социологические исследования, встречи и опросы для выработки приемлемого для всех варианта. Окончательное решение о поддержке или отклонении законопроекта будет принято только после получения и анализа объективных данных.