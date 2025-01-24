СК завершил следствие по делу о взятке генерала Оглоблина

Tекст: Алексей Дегтярев

Согласно версии следствия, с 2016 по 2021 годы Минобороны заключило госконтракты с компанией «Пермский телефонный завод «Телта» на сумму более 1,2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства

Оглоблин, возглавлявший контроль за исполнением этих контрактов, получил от представителей завода взятку в 12 млн рублей за общее покровительство.

Оглоблин заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в госконтракте шла речь о поставке устройств связи для нужд Минобороны.