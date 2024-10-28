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СК возбудил уголовное дело против генерал-майора Оглоблина за взятку
Генерал-майор Александр Оглоблин обвинен в получении свыше 10 млн рублей от завода «Телта»
Бывшему начальнику управления связи Вооруженных Сил России генерал-майору Александру Оглоблину предъявлены обвинения в получении взятки свыше 10 млн рублей при исполнении оборонного заказа, что стало основанием для его ареста.
Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против генерал-майора Александра Оглоблина, сообщает Telegram-канал СК. Бывший начальник управления планирования связи обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, предусмотренной ч. 6 ст. 290 УК РФ.
По данным следствия, в период с 2016-го по 2021 год Оглоблин получил более 10 млн рублей от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Взятка была дана за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Министерства обороны России.
Суд санкционировал арест Оглоблина, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу. Это решение было принято 235 гарнизонным военным судом по ходатайству следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный военный окружной суд признал законным арест обвиняемого в получении взятки начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина, который, по версии следствия, получил 36 млн рублей от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам. Ранее также оштрафовали бывшего главу одного из отделов главного управления связи Минобороны Сергея Слюсаря за взятку от руководства предприятия «Телта».