Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Суд оставил под арестом обвиняемого во взятке генерала Шамарина
Суд решил оставить в СИЗО начальника ГУ связи ВС России Шамарина
Второй Западный военный окружной суд признал законным арест обвиняемого в получении взятки в размере более 36 млн рублей начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина, сообщили в суде.
Адвокат Шамарина Игорь Дюкин сообщил, что Шамарин вину по предъявленным обвинениям в получении взятки не признает. По его словам, признательные показания дали четверо свидетелей, которые осуждены за мошенничество, а основанием для возбуждения дела стали материалы ФСБ, передает ТАСС.
Согласно материалам, генерал оспаривает квалификацию статьи, по которой предъявлено ему обвинение, и активно сотрудничает со следствием и просит отпустить его под домашний арест.
Между тем военный прокурор и следователь выступили против смягчения меры.
Ранее сообщалось, что адвокаты генерала Шамарина попросили изменить обвиняемому меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест
По версии следствия, Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам.
В 2015-2016 годах ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», руководство которого обвиняется в даче взяток генералу Шамарину, получило госконтракты на 442,5 млн рублей.