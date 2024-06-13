Суд оставил под арестом обвиняемого во взятке генерала Шамарина

Суд решил оставить в СИЗО начальника ГУ связи ВС России Шамарина

Tекст: Вера Басилая

Адвокат Шамарина Игорь Дюкин сообщил, что Шамарин вину по предъявленным обвинениям в получении взятки не признает. По его словам, признательные показания дали четверо свидетелей, которые осуждены за мошенничество, а основанием для возбуждения дела стали материалы ФСБ, передает ТАСС.

Согласно материалам, генерал оспаривает квалификацию статьи, по которой предъявлено ему обвинение, и активно сотрудничает со следствием и просит отпустить его под домашний арест.

Между тем военный прокурор и следователь выступили против смягчения меры.

Ранее сообщалось, что адвокаты генерала Шамарина попросили изменить обвиняемому меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест

По версии следствия, Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам.

В 2015-2016 годах ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», руководство которого обвиняется в даче взяток генералу Шамарину, получило госконтракты на 442,5 млн рублей.