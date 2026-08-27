  • Новость часаСК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    15 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    13 комментариев
    27 августа 2026, 16:00 • Новости дня

    Скворцова заявила о полном обеспечении России донорской кровью

    Глава ФМБА Скворцова: Медучреждения России полностью обеспечены донорской кровью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские медицинские учреждения полностью обеспечены донорской кровью, а число доноров в стране превысило 1,5 млн человек, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле.

    Медицинские учреждения страны, включая военные госпитали и гражданские клиники, полностью обеспечены донорской кровью, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время мы можем констатировать, что абсолютно все потребности страны закрыты: и военные госпитали, и гражданские, все клиники любой ведомственной принадлежности – региональные, федеральные, – полностью покрыты все потребности», – заявила глава ФМБА.

    По словам руководителя ФМБА, сейчас донорами крови выступают свыше 1,5 млн россиян. При этом в национальном регистре числится более 12 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила о полной независимости России в обеспечении граждан препаратами и компонентами крови.

    В ходе беседы президент Владимир Путин поделился личным фактом о многолетнем донорском опыте своего отца.

    В прошлом году военные врачи сообщили о массовом внедрении отечественной сухой плазмы в полевых госпиталях.

    26 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опавшие яблоки не стоит массово закладывать в компост из-за высокой концентрации органических кислот, вредной для многих растений, а излишки падалицы лучше прикопать в дальнем углу сада или разбросать за его пределами, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя высокий урожай яблок, с которым дачники не успевают справляться.

    «В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.

    По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

    «Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

    Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.

    Комментарии (7)
    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

    Комментарии (11)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

    Комментарии (9)
    26 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    Пасечник: При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате целенаправленной атаки на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов», который двигался по автодороге Золотое – Первомайск», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

    В момент обстрела в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Двадцатилетняя девушка была экстренно госпитализирована в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Ранения также получили мать погибшей девушки и 18-летняя пассажирка, которую направили в больницу. Водителю и еще троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Руководитель региона назвал произошедшее бесчеловечным актом терроризма киевских властей. В настоящее время следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские военные атаковали рейсовый автобус «Стаханов – Москва».

    В начале июля под удар в Лисичанске попал другой городской пассажирский транспорт.

    В начале августа в результате налетов вражеских беспилотников на территорию республики погибли два мирных жителя.

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    26 августа 2026, 22:18 • Новости дня
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Российские власти рассматривают возможность безвозмездной передачи земельных участков под частную застройку при условии возведения и регистрации дома за три года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «У нас вышел протокол по итогам совещания у президента. Мы будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что, согласно социологическим исследованиям, 63% населения страны хотят жить в ИЖС», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре «Россия» в рамках всероссийского проекта «С чего начинается Родина», сообщает РБК.

    По его словам сейчас на индивидуальное жилищное строительство приходится около 60 млн кв. м жилья, тогда как на многоквартирные дома – примерно 40 млн кв. м. Он отметил, что дальнейшее расширение частной застройки требует поиска новых земельных ресурсов и решения вопросов с инфраструктурой. В частности, власти намерены провести анализ земельных участков, которые потенциально могут быть использованы для строительства частных домов, но в настоящее время не вовлечены в оборот.

    Одной из рассматриваемых мер может стать бесплатная передача земли гражданам при выполнении определенных условий. «Мы вообще даже рассматриваем возможность людям, кто хотят, дать бесплатно земельный участок в случае, если за три года построятся и зарегистрируют дом. Даже такую меру рассматриваем», – сказал Хуснуллин.

    Ранее Хуснуллин поручил регионам принять меры для увеличения объемов ввода жилья по итогам 2026 года, в том числе за счет индивидуального строительства. Среди приоритетных задач он называл вовлечение земель в оборот, их эффективное использование, обеспечение участков необходимой инфраструктурой и контроль за регистрацией построенных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года Хуснуллин объяснил резкий спад возведения частных домов дорогой ипотекой.

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    26 августа 2026, 21:06 • Новости дня
    Рост численности снежных барсов зафиксирован в России

    Центр «Ирбис»: Численность снежных барсов в России достигла 94 особей

    Рост численности снежных барсов зафиксирован в России
    @ Vladimir Borisov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За последний год количество представителей уникального вида больших кошек – снежного барса – в России возросло на семь особей, сообщили в центре «Ирбис».

    В 2026 году популяция снежного барса в стране достигла 94 особей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель попечительского совета ассоциации «Ирбис» Али Узденов во время прошедшего в Москве Российско-Индийского круглого стола.

    «Мы можем сказать с удовлетворением, что барсов стало больше, барсов стало у нас 94», – заявил эксперт. Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом численность редкого хищника выросла на семь особей.

    Мероприятие, посвященное вопросам изучения и сохранения снежных барсов, состоялось в рамках двустороннего партнерства России и Индии в области защиты больших кошек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за передачу снежных барсов.

    Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу объявил об успешном восстановлении популяции этого редкого хищника.

    В 2024 году специалисты насчитали на территории страны всего 87 особей ирбиса.

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    26 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Доверчивая москвичка передала курьерам огромную сумму наличных после звонка злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, сообщила прокуратура Москвы.

    Столичная прокуратура сообщила о крупном мошенничестве, жертвой которого стала супруга местного предпринимателя, передает РИА «Новости». Аферисты убедили женщину, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями по поддельной доверенности и оформить кредиты.

    «Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители уже задержали 29-летнего мужчину, забиравшего деньги у потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, скоро суд изберет меру пресечения.

    Расследование уголовного дела находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне столичный системный аналитик передала телефонным аферистам свыше 75 млн рублей.

    В конце июля 18-летний житель Подмосковья отдал злоумышленникам аналогичную сумму.

    Несколькими днями ранее московский пенсионер лишился более 20 млн рублей из-за технологии дипфейк.

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    26 августа 2026, 16:18 • Новости дня
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области прошли тактические учения, в ходе которых экипажи кораблей Балтийского флота успешно защитили военно-морскую базу от массированного удара с воздуха, сообщили в пресс-службе флота.

    Экипажи кораблей Балтийского флота успешно выполнили задачи по противовоздушной обороне базы в Балтийске, передает РИА «Новости». Моряки отработали действия при массированной атаке с воздуха.

    «На Балтийском флоте в рамках тактического учения по противовоздушной обороне отражен авиационный удар «противника»... Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися в военно-морской базе в Балтийске», – сообщили в пресс-службе флота.

    Роль условного противника исполнили многоцелевые истребители Су-30, вертолеты Ми-24 и беспилотники. Средства ПВО на кораблях были приведены в полную боевую готовность. Операторы радиолокационных станций своевременно обнаружили и классифицировали все воздушные цели. После этого расчеты зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили авиацию противника при подлете на дистанцию ведения огня.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защиту Калининградской области.

    В прошлом году Минобороны провело на Балтике плановые учения по обеспечению безопасности судоходства.

    В этих маневрах военные задействовали более 20 боевых кораблей и около 25 самолетов.

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    26 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    «Газпром Арена» призвала фанатов Канье Уэста остерегаться мошенников

    Tекст: Вера Басилая

    Представители «Газпром Арена» призвали фанатов ориентироваться исключительно на официальный сайт организатора концерта Канье Уэста, чтобы избежать мошенничества при покупке билетов.

    Представители стадиона посоветовали искать достоверные данные о мероприятии только на ресурсах Say Agency. Соответствующее предупреждение появилось в официальном Telegram-канале площадки, передают «Вести».

    «В связи с участившимися случаями мошенничества, подчеркиваем, что любые обновления официальной информации касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах организатора – Say Agency», – говорится в заявлении представителей арены.

    В публикации отмечается, что данные об изменениях в программе будут публиковаться на сайте «Газпром Арены». Любые сведения на других порталах следует считать недостоверными.

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Анонс концертов американского рэпера пропал с сайта петербургского стадиона.

    Организаторы гастролей из агентства Say Agency призвали поклонников музыканта дождаться официального заявления.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    26 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории

    РВИО: Информацию о «Духе Анкориджа» добавят в учебники истории

    Tекст: Ольга Иванова

    В обновленные образовательные материалы для школьников добавят информацию о «духе Анкориджа» и последствиях принятых тогда решений, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    «Дух Анкориджа» будет включен и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», – приводит РИА «Новости» слова Мягкова.

    Представитель общества подчеркнул отражение в новых изданиях актуальных событий, влияющих на исторический процесс и мировую политику. Соавтором единой линейки учебников выступает помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный директор РВИО Михаил Мягков в феврале анонсировал появление информации о саммите в Анкоридже в обновленных учебниках.

    В июле российские предприниматели подали заявку на регистрацию парфюмерного товарного знака «Дух Анкориджа».

    В мае киевский суд заочно приговорил соавтора учебника Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы.

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    26 августа 2026, 22:03 • Новости дня
    Уроженца Украины объявили в розыск за подрыв машины военного в Балашихе

    Tекст: Денис Тельманов

    Подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Балашихе украинец объявлен в международный розыск после того, как скрылся за границей, пишут СМИ.

    Уроженец Украины, проживавший в Подмосковье, объявлен в международный розыск по подозрению в подрыве автомобиля с военнослужащим, передает «Коммерсант». В результате теракта военный скончался.

    Следствие считает, что подозреваемый действовал по заданию СБУ. «Он установил взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно. Перед взрывом мужчина улетел в Турцию», – говорится в сообщении.

    Личность фигуранта установили с помощью записей камер видеонаблюдения и показаний очевидцев, заметивших его у машины.

    После этого злоумышленник на такси добрался до аэропорта и покинул страну. Его текущее местонахождение не установлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в Балашихе 9 июня.

    Злоумышленники заложили под сиденье водителя взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

    Вскоре задержанный за подготовку покушения на военного иностранец признался в работе на украинские спецслужбы.

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    26 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    СК: Найденный мертвым в «Ергаках» турист прервал поход из-за ссоры с женой

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропавший в красноярском природном парке мужчина, который был обнаружен мертвым, покинул туристическую группу из-за семейного конфликта, сообщили в СК России.

    Об исчезновении стало известно 24 августа, передает РИА «Новости». В полицию обратилась дочь погибшего. Она сообщила, что 16 августа родители отправились на базу отдыха в составе туристической группы. Однако вскоре отец отказался продолжать маршрут и решил вернуться в Красноярск на попутном транспорте.

    «Он поссорился с супругой, и решил пойти обратно», – рассказала собеседница агентства о причинах ухода мужчины с маршрута.

    Позднее в МВД подтвердили гибель туриста. Руководитель поискового отряда «СаяныСпас» Олеся Кушнер уточнила, что сотрудники полиции и МЧС нашли тело мужчины примерно в 300-400 метрах от автомобильной трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили тело пропавшего в парке «Ергаки» туриста недалеко от автомобильной дороги.

    В середине августа медведь напал на палатку туристической базы в Республике Алтай.

    Следователи назвали несчастный случай и криминал приоритетными версиями исчезновения другой семьи туристов в красноярской тайге.

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    26 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно ликвидировали позицию запуска тяжелых украинских дронов благодаря точным сведениям, полученным от захваченного в плен солдата противника, рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

    Российские морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали точку взлета тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга», передает РИА «Новости».

    Как рассказал военнослужащий с позывным Кабан, заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, во время выполнения боевой задачи бойцы захватили в плен солдата Вооруженных сил Украины.

    «После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», – сообщил военный.

    По его словам, после нанесения удара активность таких дронов на данном участке фронта временно снизилась. В течение нескольких дней применение «Бабы-Яги» практически не фиксировалось, что дало возможность подразделениям выполнять задачи в более благоприятных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили замаскированный командный пункт украинских беспилотников в момент доставки провизии.

    На харьковском направлении бойцы группировки «Запад» остановили групповые запуски гексакоптеров «Баба-Яга».

    В марте на добропольском направлении морской пехотинец выследил вражеский дрон до точки возвращения для наведения артиллерии.

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