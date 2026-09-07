Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.0 комментариев
Путин поздравил Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии
Президент России Владимир Путин поздравил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву с Днем независимости, отметив успешное развитие стратегического партнерства двух стран.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Бразилии – Дня независимости», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер отметил успешное развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства. Государства активно взаимодействуют в различных сферах и координируют свои действия на площадках ООН, БРИКС и «Группы двадцати».
Глава государства выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы по укреплению взаимовыгодных связей.
«И мы, несомненно, продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса взаимовыгодных российско-бразильских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения нового – более справедливого, многополярного миропорядка», – говорится в телеграмме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе лидеры двух стран обсудили по телефону глобальную повестку.
Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о росте товарооборота между Москвой и Бразилиа.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развитии двусторонних отношений в русле стратегического партнерства.