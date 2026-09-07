  • Новость часаРар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финансовые авантюры США обогащают Британию
    В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»
    Религиовед: Националисты-неоязычники приносят в жертву население Украины
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Глава ДНР заявил о боях среди многоэтажек на юге Доброполья
    МИД: Ракеты США в Норвегии угрожают европейской части России
    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормуза
    Генпрокурор Украины открестился от крышевания колл-центров
    Возросло число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    33 комментария
    7 сентября 2026, 12:37 • Новости дня

    Захарова высмеяла идею Евросоюза создать антироссийскую «группу мудрецов»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отказом Евросоюза формировать антироссийскую группу экспертов, предложенную главой европейской дипломатии Каей Каллас.

    «Там, где Каллас, про мудрость можно забыть», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Каллас анонсировала создание совместной экспертной группы Евросоюза и НАТО для решения военных проблем.

    Позже страны-члены союза вынудили главу евродипломатии отменить запуск этого объединения.

    До этого Захарова в ответ на антироссийские заявления европейской чиновницы напомнила о возможности лечения фобий.

    4 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины

    Нарышкин: ЕС прогнозирует исчерпание мобилизационного потенциала Украины за год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские спецслужбы прогнозируют исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск в течение предстоящего года, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, в Европе на этот случай подготовили запасной план, передает РИА «Новости». «По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – отметил глава ведомства.

    Выступая на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ, руководитель СВР добавил, что Североатлантический альянс рассматривает затягивание конфликта как оптимальный метод ограничения военно-технических возможностей Москвы. Он назвал подобные выводы представителей военного блока фактической явкой с повинной.

    Реализации замыслов западных стран препятствует стремительная убыль населения на Украине, подчеркнул руководитель разведывательной службы. В настоящее время государство занимает первое место в Европе по уровню смертности при самых низких показателях рождаемости, что делает невозможным выполнение планов по истощению России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин указал на катастрофическое сокращение населения Украины.

    Глава ведомства спрогнозировал скорую утрату украинскими войсками способности к сопротивлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса НАТО на милитаризацию Европы.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

    Комментарии (2)
    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией

    Президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Словакии Петер Пеллегрини выступил за активизацию усилий Запада по налаживанию прямых коммуникаций с Россией.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал страны Запада усилить работу по установлению прямого диалога с Россией ради дипломатического решения конфликта.

    «Думаю, что мы должны активизировать попытки прямую коммуникацию с Россией, конечно, вместе с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатический путь решения этого военного конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер отметил, что поддержка Киева европейскими странами направлена на создание условий для равноправных переговоров с Москвой. При этом отказ от дипломатических усилий грозит постепенным расширением конфликта за пределы украинской территории, подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Петер Пеллегрини заявил о поиске Евросоюзом компромиссного переговорщика для контактов с Россией.

    Весной главы Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска прямого диалога между Брюсселем и Москвой. Зимой словацкий премьер-министр Роберт Фицо указал на важность прямого общения западных стран с российским руководством.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС

    Politico: Страны ЕС вынудили Каллас отменить запуск новой оборонной группы

    Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС
    @ Ansgar Haase/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас была вынуждена отменить запуск новой группы бывших политических и военных лидеров под давлением стран – членов Евросоюза.

    Отмена мероприятия стала очередным ударом по позициям Каллас, которая ведет закулисную борьбу против франко-германских планов реформировать Европейскую службу внешних действий (EEAS) – дипломатический корпус ЕС, передает Politico. Формально эти планы должны укрепить роль Каллас, но ее сторонники опасаются, что Европейская комиссия получит больший контроль над внешней политикой блока.

    По словам официального представителя ЕС, причиной отмены стало давление со стороны некоторых столиц. «Некоторые государства-члены посчитали, что сейчас не время для такой инициативы. После обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу и рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членами», – заявил представитель.

    Презентация группы должна была состояться в понедельник в Брюсселе, в библиотеке Сольве, с участием около 150 представителей институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО. Группу планировали поручить возглавить экс-генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, а в ее состав должны были войти бывшие министры обороны, в том числе экс-глава Минобороны Эстонии Юри Луйк и бывшая министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

    Ожидалось участие представителей Германии, а также стран вне ЕС – Британии и Украины. Инициатива задумывалась как часть перезапуска EEAS, где недавно сменилось руководство: новым генсеком стала экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а заместителем по вопросам обороны – бывший постпред Франции при НАТО Давид Свах.

    Некоторые дипломаты предупреждали о риске пересечения работы новой группы с деятельностью комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который уже регулярно проводит встречи с аналитиками и бывшими лидерами. Один из источников связал отмену с недостаточной проработкой инициативы в отдельных столицах, тогда как другой чиновник ЕС утверждал, что причиной стал внутриполитический спор в Италии из-за возможного состава участников группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила против франко-германской инициативы по реформированию внешнеполитической службы Евросоюза из-за риска усиления контроля Еврокомиссии.

    Ранее глава евродипломатии сообщала о планах создания совместной с НАТО экспертной группы высокого уровня для устранения военных проблем Европы.

    Издание Euronews при этом указывало, что за грядущим ослаблением позиций Каллас, вероятно, стоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян

    Глава МИД Литвы Будрис призвал ЕС сократить выдачу шенгенских виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз россиянам и ускорить введение новых санкций.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на рабочей встрече в Сейме призвал страны Европы сократить выдачу шенгенских виз гражданам России и чаще вводить санкции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовский новостной портал Delfi.

    «Совершенно неприемлемо… выдавать рекордное количество шенгенских виз, как это происходило в прошлом и этом году. Мы должны сокращать их число. Как известно, Литва не выдает туристические визы гражданам России, однако в Европе их полно», – заявил Будрис.

    По словам министра, кинетические операции, проводимые в последнее время Россией, не имеют для нее политической цены, поэтому НАТО должен принять меры сдерживания, например, ограничить возможности россиян действовать в Европе. Он также предложил ограничить число российских дипломатов и их свободу передвижения.

    Будрис считает, что новые ограничения нужно вводить чаще, а также вернуться к вопросу санкций против крупнейших энергетических компаний и полному отключению России от SWIFT. Он добавил, что санкции следует разбивать на мелкие пакеты и принимать быстрее.

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Также стало известно, что туристические страны Европейского союза отказываются поддерживать инициативу по масштабному запрету на въезд россиян.

    Ранее литовские депутаты предложили сократить время автомобильного транзита россиян в Калининградскую область до шести часов.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Сын Младича: Отцу в тюрьме Гааги давали фентанил перед смертью

    Дарко Младич сообщил о тайном применении фентанила к отцу в Гааге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича заявил, что отцу перед смертью в гаагской тюрьме давали фентанил без ведома семьи.

    Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу незадолго до смерти в гаагской тюрьме давали сильный наркотический препарат - фентанил. По словам сына генерала, Дарко Младича, это произошло после того, как его отец перенес два инсульта, причем семью уведомили о таком решении не сразу. Об этом он рассказал в интервью RT.

    «Мы не осознавали этого, он был не в состоянии нам об этом рассказать, потому что уже после второго инсульта он больше не мог говорить, что фактически подтвердили и наши, и их врачи... Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства», – заявил Дарко.

    Сын генерала отметил, что медики объясняли использование фентанила необходимостью купировать сильные боли у онкологических больных в терминальной стадии. Однако, как подчеркнул Дарко Младич, его отец не жаловался на физические страдания, а говорил лишь о душевной боли из-за переживаемой несправедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича в конце августа подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

    Позже посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш рассказал о лишении генерала медицинских препаратов после отказа от эвтаназии. Накануне родственники покойного обвинили врачей трибунала в намеренном применении слишком сильных опиатов.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 15:24 • Новости дня
    Переехавшая в Россию семья отметила дискриминацию в Эстонии

    Семья Купченковых переехала в Псков из-за дискриминации русскоязычных в Эстонии

    Переехавшая в Россию семья отметила дискриминацию в Эстонии
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая из Эстонии в Россию семья Купченковых рассказала о том, как столкнулась с постоянной дискриминацией в Прибалтике.

    Семья Купченковых, переехавшая в Россию из Эстонии, рассказала о дискриминации в прибалтийской стране. Маргарита и Кирилл Купченковы покинули Евросоюз и обосновались в Псковской области из-за враждебного отношения к русским и постоянных отказов в обслуживании.

    Супруги рассказали RT, что столкнулись с серьезными трудностями во время проживания в прибалтийской республике. «Начали в русских школах запрещать, закрывать предметы русского языка, потом переводить в русских школах предметы на эстонский язык... Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси», – поделилась Маргарита Купченкова.

    Из-за нарастающей русофобии пара решила перебраться в Россию. Они приобрели дом в Псковской области и успешно трудоустроились. Женщина устроилась в перинатальный центр специалистом по связям с общественностью, а ее муж стал сетевым администратором.

    На новом месте переселенцы отметили высокий уровень сервиса, превосходящий европейский. Они вспомнили, что коммунальные платежи в Эстонии достигали 960 евро. При этом оформление документов в России заняло всего несколько часов, против нескольких дней на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в детских садах Латвии появились требования к русскоязычным детям говорить исключительно на латышском языке.

    Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о крупных штрафах в Прибалтике для родителей за русскую речь школьников на переменах. А министерство иностранных дел России обвинило Литву, Латвию и Эстонию в угрозах массовой депортации русскоязычных жителей.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Закрытие границы с Россией привело к безработице в Финляндии

    Закрытие границы с Россией ударило по туризму и бизнесу в Финляндии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решение властей Финляндии закрыть границу с Россией привело к росту безработицы и банкротству предприятий в приграничных регионах страны.

    Закрытие границы с Россией спровоцировало серьезные экономические проблемы в приграничных регионах Финляндии. Особенно сильно пострадали туристическая отрасль и местный бизнес, отмечают эксперты.

    «Во многих городах приграничных районов наблюдается высокий уровень безработицы, а многие предприятия, ориентированные на туризм, обанкротились или закрылись», – рассказал РИА «Новости» председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко. Он уточнил, что наибольший ущерб понесли предприниматели в Восточной Финляндии.

    Напомним, финские власти закрыли границу с Россией в 2023 году. После этого неоднократно поступали сообщения об экономических трудностях в городах, которые ранее принимали значительные туристические потоки. Местные компании начали массово прекращать свою деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы во многих восточных регионах Финляндии приблизился к 20 процентам.

    Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов отметил рекордное количество банкротств финских предприятий. До этого статистическое ведомство скандинавской страны зафиксировало рост общей безработицы до 11-летнего максимума.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эстония отправила на Украину некачественные боеприпасы

    The Telegraph: Эстония поставила Киеву неисправные боеприпасы на 70 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро, пишет The Telegraph.

    Боеприпасы, закупленные Эстонией для Украины на деньги Евросоюза, оказались некачественными и непригодными к использованию. Контракт на 70 млн евро заключили с компанией, не имевшей опыта производства снарядов, пишет британская газета The Telegraph.

    В результате ни один снаряд не поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По данным эстонского издания Eesti Ekspress, партия от итальянско-индийской компании Datasel была неполной и технически неисправной.

    Скандал привел к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он взял ответственность за провальную сделку, заявив: «Руководитель должен иметь мужество отвечать за принятые решения, даже если он не несет личной ответственности».

    Премьер-министр Кристен Михал созвал срочное заседание правительства. Прокуратура Эстонии начала уголовное расследование, а дело передано в Европейский арбитражный суд для разбирательства с подрядчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку. Ранее сообщалось, что Таллин перевел фиктивной итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии.

    До этого Киев лишился сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе показали незначительное снижение, опустившись до отметки в 856 долларов за тысячу кубических метров.

    Биржевые котировки на газ в Европе в пятницу днем показали незначительное снижение на 0,7%, опустившись до 856 долларов за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости».

    Ближайшие октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах начали торги на уровне 860,2 доллара. К 9:05 мск стоимость поднялась до 868,2 доллара, однако к 14:18 мск вновь снизилась до 856,2 доллара.

    Резкое удорожание голубого топлива в Европе ранее спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние цены выросли почти на 60% к февралю, преодолев отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. В июле стоимость подскочила еще на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. Столь высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стоимость голубого топлива на европейских биржах превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день биржевые цены на газ опустились ниже 869 долларов.

    Утром в пятницу стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF достигла 868 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Посол сообщил об отсутствии единства в ЕС по туристам из России

    Посол Тарабрин: В ЕС нет единой позиции по туристам из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол России в Гааге Владимир Тарабрин сообщил об отсутствии единства в Евросоюзе по вопросу запрета на въезд российских туристов.

    Тарабрин рассказал, что среди европейских государств нет единой позиции по вопросу допуска путешественников из России, передает РИА «Новости». По его словам, некоторые государства делают все возможное для привлечения российских туристов.

    «Мы слышим постоянные заявления о нежелательности российских туристов, но это говорят одни страны, а другие страны, наоборот, заинтересованы, и они делают все, чтобы привлечь российских туристов, поэтому здесь какого-то единства среди европейцев нет», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что европейские элиты стремятся отгородиться от России. Однако, по его мнению, создание барьеров приведет лишь к финансовым потерям для Европы. Российские туристы просто переориентируются на другие направления, например, начнут активнее посещать Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила о сохранении разногласий среди стран Евросоюза по вопросу визовых ограничений для россиян.

    Ряд европейских государств обсуждал инициативу о полном прекращении допуска туристов из России.

    При этом Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о заполнении газохранилищ ЕС на 65% при норме в 90%

    ЕК: Газохранилища стран Евросоюза заполнены на 65% при норме в 90%

    Tекст: Мария Иванова

    К началу отопительного сезона европейские хранилища газа заполнены лишь на 65%, хотя утвержденная норма требует накопить не менее 90% топлива.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе рассказала о текущем состоянии запасов топлива в Европе, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу провела заседание в четверг, на котором установила, что газохранилища в Евросоюзе заполнены в среднем на 65%», – сообщила Итконен.

    Согласно действующим европейским правилам, к 1 октября, когда стартует отопительный сезон, уровень запасов должен достигать 90%. Период отопления в странах объединения традиционно длится до 30 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    Из-за аномальной летней жары страны Евросоюза вынужденно изъяли из резервуаров почти 1 млрд кубометров топлива.

    Уровень резервов в немецких хранилищах опустился до критической отметки в 50%.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Доля людей с ожирением в Европе достигла максимума

    Уровень ожирения в странах Евросоюза обновил максимум с 2017 года

    Tекст: Мария Иванова

    В прошлом году доля жителей Европейского союза, страдающих от избыточного веса, превысила половину населения, достигнув рекордных значений.

    Показатель ожирения в Европейском союзе достиг максимального значения с 2017 года, передает РИА «Новости». По данным Евростата, в 2025 году каждый шестой житель ЕС, или 16,3%, страдал от этого заболевания.

    В 2017 году уровень заболеваемости составлял 15,1%, а к 2022 году снизился до 14,8%. Ожирение диагностируется при индексе массы тела 30 и выше. Еще 35,4% европейцев в 2025 году имели предожирение (ИМТ от 25 до 30). Таким образом, более половины населения союза столкнулись с проблемой избыточного веса.

    Проблема чаще затрагивает мужчин: ожирением страдают 17,4% из них против 15,3% женщин. Предожирение зафиксировано у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. При этом недостаточная масса тела чаще встречается у женского населения – 2,9% против 1% у мужского.

    Наибольшая доля людей с ожирением зафиксирована на Мальте (26,6%), в Латвии (24,6%) и Финляндии (23,2%). Наименьшие показатели отмечены в Италии (7%), Греции (12,8%) и Румынии (12,9%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты ВЦИОМ зафиксировали индекс массы тела выше нормы у 61% россиян.

    Академик РАН Геннадий Онищенко призвал к глобальному изменению пищевых привычек общества для борьбы с избыточным весом.

    Российские ученые доказали связь склонности к перееданию с гормональным дисбалансом.

    Комментарии (0)
    Главное
    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС
    Премьер Грузии заявил о недостатке суверенитета у властей Германии
    Число нападений на украинцев в Польше выросло на треть за полгода
    Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС
    Норвегия разместила у российской границы южнокорейские САУ
    В Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников
    Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ

    Финансовые авантюры США обогащают Британию

    Нидерланды присоединились к процессу вывода своих золотых резервов из Соединенных Штатов Америки. Десятки тонн драгоценного металла перемещены из США, но не на территорию самих Нидерландов, а в Лондон. Почему Амстердам принял именно такое решение и что оно значит для США, Британии и мировой финансовой системы в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины

    В Кремле назвали конструктивной и доверительной беседу президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. А ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы в переговорах стала только хуже. По словам экспертов, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России. Подробности

    Перейти в раздел

    Подавление Starlink становится достижимой задачей

    В России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink. Как устроена новая система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», какими словами оценивает ее противник и что нужно сделать для того, чтобы данный комплекс стал обязательным элементом антидронной ПВО России? Подробности

    Перейти в раздел

    Российское зерно поставило Прибалтику в «растяжку»

    «Руководству этих стран, находящемуся на содержании Запада, поставлена политическая задача – создание максимальных затруднений для России». Такими словами политологи объясняют появление в странах Прибалтики идеи запретить через свои порты транзит произведенного в России зерна. Сможет ли это быть реализовано и насколько большой проблемой грозит стать для российских аграриев? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации