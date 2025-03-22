  • Новость часаМарочко: Российские войска формируют огневой мешок вокруг ВСУ в Часовом Яре
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    Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи
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    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    15 комментариев
    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня

    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    21 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»

    Эксперт Юшков сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков»

    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В ночь на пятницу ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

    «Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с территории России на Украину. Через нее ранее российский газ шел в Европу. С 1 января 2025 года транзит остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, добавил он, труба была под давлением, в ней оставался газ. Этим и объясняется огромный факел после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

    «Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС, потому что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

    Впрочем Юшков добавил: повторить маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности. «Поэтому взрывать ГИС, чтобы предотвратить возможные действия ВС России, глупо», – считает аналитик. По его оценкам, вероятной причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

    «Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения», – детализировал собеседник.

    На этом фоне Юшков напомнил недавние ультиматумы Братиславы к ЕС: восстановить транзит газа или Словакия будет блокировать решения объединения по украинскому вопросу. «Взорвав ГИС «Суджа», на Банковой могут заявить, что газопровод неисправен и пустить газ они попросту не могут», – допустил спикер.

    При этом специалист напомнил об идее США по энергетическому перемирию в зоне СВО, которую поддержал Владимир Путин и которую вполне мог не принять Зеленский. «Россия подтвердила, что не будет наносить ударов по украинской энергоинфраструктуре. Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

    Ранее ВСУ, предположительно, ударили по газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, через которую российский газ шел в Европу. Блогер Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории. Официальной информации об атаке пока нет.

    Напомним, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов телефонного разговора лидеров России и США. Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Пожар на нефтебазе тушат уже несколько дней. «Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», – сообщили в оперативном штабе.

    18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    21 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу

    The Independent: Зеленский отверг требование Трампа об американском контроле над АЭС Украины

    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, сообщает издание The Independent.

    Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это заявление последовало после того, как президент США предложил, что передача контроля над этими станциями Америке обеспечит лучшую защиту, пишет The Independent.

    Он также отметил, что обсуждение касалось только Запорожской АЭС, которая находится под российским контролем. Зеленский также подчеркнул, что никаких обсуждений о передаче прав собственности на станцию Соединенным Штатам с Трампом не велось. Основной темой переговоров была возможность вернуть контроль над станцией Украине.

    Лидер Украины также заявил о необходимости «остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны». Зеленский подчеркнул готовность Украины работать с США для «предотвращения ударов по российским энергетическим и гражданским объектам».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что США стремятся получить контроль над украинскими атомными электростанциями в рамках ресурсной сделки с Киевом.

    Эксперты объяснили, что желание США получить контроль над украинскими АЭС связано с укреплением влияния на энергетическую сферу Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

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    21 марта 2025, 19:07 • Видео
    Новый конфликт Зеленского и Трампа

    Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

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    21 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Песков: Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС / Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для предстоящих консультаций с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, участникам назначенных на понедельник консультаций между Россией и США предстоит решить ряд важных вопросов, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа, которые представят Россию, являются опытнейшими переговорщиками.

    Представитель Кремля подчеркнул, что выбор этих кандидатов был лично сделан Путиным. По его словам, Карасин и Беседа обладают богатым опытом в проведении аналогичных переговоров и способны наилучшим образом представлять интересы России.

    По словам пресс-секретаря, «это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах».

    Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной для обсуждения условий прекращения огня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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    21 марта 2025, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил об отличной подготовке США к войне с Китаем
    Трамп заявил об отличной подготовке США к войне с Китаем
    @ Niall Carson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что страна не ищет военного конфликта с Китаем, но готова к нему.

    Трамп отметил, что, несмотря на отсутствие заинтересованности в военном конфликте с Китаем, Америка готова к такому сценарию, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер заявил: «Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться. Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо».

    Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул важность для США предотвращения усиления альянса между Россией и Китаем, заявив, что тесные отношения этих стран якобы представляют угрозу для глобальной стабильности.

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    21 марта 2025, 11:16 • Новости дня
    Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования США
    Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования, но для полного закрытия ведомства потребуется одобрение Конгресса, сообщила The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий закрытие министерства образования, сообщает The Washington Post.

    Однако пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что полное закрытие ведомства невозможно без согласия Конгресса. Она отметила, что министерство продолжит выполнять «критические функции» в сокращенном виде.

    Между тем президент США заявил, что основные функции министерства образования будут переданы другим государственным учреждениям. Он подчеркнул необходимость изменений в образовательной системе и нацелился на ее реформирование.

    Politico ранее сообщила о возможном решении США закрыть министерство образования. СМИ писали, что предполагается передать часть функций ведомства другим департаментам или полностью прекратить направления работы, не закрепленные законодательно.

    Белый дом заявил, что в США у 70% учеников школы среднего звена уровень знаний по математике и чтению оценивается ниже среднего.

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    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

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    21 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков: Путин получил письмо от генерала Попова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину передали письмо от обвиняемого в мошенничестве генерала Ивана Попова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что других комментариев по ситуации не может дать.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что экс-командующий 58-й гвардейской армией Попов обратился с открытым письмом к президенту России. Автор письма заявил, что был «верным солдатом», и отметил, что армия была для него смыслом жизни.

    В начале марта Попова уволили из рядов ВС России.

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    22 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп опроверг отказ России от перемирия на Украине

    Трамп заявил, что Россия не отвергла идеи о перемирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

    Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждениями о том, что Россия отвергла американские предложения о прекращении огня на Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, санкции, наложенные на Россию, продолжают действовать в полном объеме. «Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций в связи с якобы отказом России от перемирия.

    Трамп также отметил, что против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства. Это заявление американского лидера прозвучало как ответ на вопрос о том, следует ли США ужесточать санкции против Москвы, учитывая, что президент России Владимир Путин якобы отверг идею о прекращении огня на Украине.

    18 марта Трамп и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и пришли к соглашению о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. По данным Кремля, были затронуты и другие международные вопросы. Белый дом сообщил, что стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима «прекращения огня на Черном море».

    Как передавал помощник президента РФ Юрий Ушаков, консультации экспертов России и США пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Главной темой обсуждения станет черноморская инициатива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив возможность достижения прекращения огня на Украине.

    Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент также объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    21 марта 2025, 23:37 • Новости дня
    Пострадавшие в теракте в «Крокусе» стали потерпевшими

    СК признал всех пострадавших в теракте в «Крокус сити холл» потерпевшими

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет признал всех пострадавших в теракте в «Крокус сити холл» в Красногорске потерпевшими, а для их поддержки создан сайт crocushelp.ru, где можно получить бесплатную юридическую помощь.

    Как передает ТАСС, Следственный комитет России признал всех, кто пострадал в результате нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске, потерпевшими по делу о теракте. Руководитель рабочей группы Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст сообщила, что все пострадавшие, включая тех, кто испытал физический или эмоциональный ущерб, получили статус потерпевших.

    Она отметила, что адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь, отвечая на вопросы о том, как ознакомиться с материалами дела, заявить позицию о наказании виновных и сформулировать требования о компенсациях. Для помощи пострадавшим создан сайт crocushelp.ru, где можно подать заявку на консультацию.

    Адвокатура объявила о бесплатной юридической поддержке, в которой участвуют 500 адвокатов из различных регионов страны. После теракта сайт crocushelp.ru посетили более 2,9 тыс. человек, зафиксировано 4,5 тыс. просмотров и более 300 обращений в рабочую группу ФПА.

    Теракт произошел вечером 22 марта 2024 года, в результате которого погибли 145 человек, а 551 человек получил повреждения. На следующее утро в Брянской области были задержаны четыре исполнителя теракта, направлявшиеся к украинской границе, а также их предполагаемые пособники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, адвокат обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Олег Власов сообщил, что исполнители теракта также присматривались к другим объектам в Москве, включая Красную площадь и торговые центры.

    Пакистан выдал США террориста, инструктора напавших на «Крокус» боевиков Мохаммада Шарифуллу без консультаций с Афганистаном. Задержанный США Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

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    22 марта 2025, 01:37 • Новости дня
    Bloomberg: Франция потребовала от ЕС ответных мер на пошлины США

    Франция хочет, чтобы ЕС применил мощные ответные меры на пошлины США Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Как сообщает Bloomberg, Франция и другие страны Европейского союза обратились к Брюсселю с требованием готовить мощные ответные меры на экономическое давление со стороны США. Франция настаивает на том, чтобы ЕС рассмотрел возможность применения самых мощных мер против США, если президент Дональд Трамп введет новые пошлины для давления на Евросоюз.

    По информации агентства, Евросоюз может рассмотреть возможность применения торговых ограничений, а также наложения ограничений на услуги, права интеллектуальной собственности и доступ к госконтрактам. Однако Еврокомиссия пока не намерена предпринимать эти шаги и ожидает дополнительных подробностей от Вашингтона о планируемых экономических ограничениях, которые должны быть раскрыты в начале апреля.

    Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад подчеркнул, что Евросоюз готов пойти на более жесткие меры, включая санкции в отношении цифровых услуг и интеллектуальной собственности, если это будет необходимо. При этом он отметил, что ответ будет пропорциональным.

    С 1 апреля ЕС начинает повторное введение мер против США, которые были приостановлены в 2018 и 2020 годах, и впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Также в середине апреля вступят в силу дополнительные контрмеры, касающиеся товаров на сумму около 18 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие страны Евросоюза и Британия планируют провести новый саммит в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Украине и возможность участия в переговорах между Россией и США.

    США согласились сделать исключение для Венгрии из санкций на оплату газа, поставляемого Газпромом, для обеспечения надежного снабжения страны энергоносителями.

    На саммите ЕС в Брюсселе не удалось согласовать выделение 5,4 млрд долларов на военную помощь Украине из-за разногласий среди стран-участниц.

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    21 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Кремль: Договоренность о прекращении атак касается только энергообъектов

    Песков заявил, что договоренность о прекращении атак касается только энергообъектов

    Tекст: Вера Басилая

    Договоренность о прекращении атак пока распространяется только на энергетическую инфраструктуру, о чем-то другом речи нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что договоренность о прекращении атак касается исключительно энергетических объектов, и подчеркнул, что о чем-то другом не идет речь, передает ТАСС.

    Он напомнил, что российский президент Владимир Путин распорядился приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

    На вопрос о возможности расширения данного режима на другие инфраструктурные объекты, Песков ответил, что это было предметом договоренности между сторонами.

    Ранее Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    В Минобороны сообщили, что Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, что стало попыткой срыва мирного переговорного процесса.

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    21 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Госдеп США отказался раскрыть имена участников делегации на переговорах с Россией

    Госдепартамент США отказался раскрыть имена делегатов на встрече в Эр-Рияде с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США решил не раскрывать имена участников делегации на переговорах с Россией в Саудовской Аравии, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Тэмми Брюс, отвечая на вопрос журналистов о составе делегации, отметила, что в нее входят должностные лица высокого ранга, но это не руководство, передает ТАСС.

    Брюс объяснила, что обсуждение сотрудников, включая высокопоставленных должностных лиц, которые могут входить в переговорную команду, неуместно. Она подчеркнула, что встреча в Эр-Рияде имеет динамику, которая приведет к результатам, и после ее окончания можно будет дать оценки дальнейшим действиям.

    Переговоры в Эр-Рияде между американской и российской делегациями планируются на 24 марта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для консультаций с Соединенными Штатами.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин сообщил, что российская делегация в воскресенье вылетит в Эр-Рияд на переговоры с Соединенными Штатами и во вторник вернется.

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    21 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 83% россиян

    ФОМ: Уровень доверия Путину сохранился на уровне 83%

    Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 83% россиян доверяют президенту Владимиру Путину и считают его работу хорошей.

    Как сообщает ТАСС, фонд «Общественное мнение» провел исследование, показавшее, что 83% опрошенных россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущей неделей. 83% граждан уверены, что Путин выполняет свои обязанности главы государства эффективно.

    Исследование также выявило, что 56% участников опроса положительно оценивают работу правительства. Это на один процентный пункт меньше, чем ранее. При этом 60% опрошенных считают, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом опросе.

    Поддержка политических партий также была выявлена в ходе исследования. Уровень поддержки «Единой России» составил 46% и не изменился. КПРФ поддержали 8% респондентов, что на один процентный пункт больше. ЛДПР увеличила свою поддержку на два процентных пункта – до 10%. Уровень поддержки «Справедливой России – За правду» и «Новых людей» остался на уровне 3%.

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