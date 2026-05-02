Китайские инженеры создали уникального перевозящего тонну груза робота-лошадь

Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.17 комментариев
Китайская Dax Robotics представила первого робота-лошадь для перевозки грузов
Сверхмощный четвероногий робот из КНР стал первым в мире механизмом, который может доставлять до тысячи килограммов груза в условиях экстремального высокогорного холода.
Инновационное устройство под названием Qiji T1000 разработала компания Dax Robotics, передает РИА «Новости».
Четвероногий механизм, чье название переводится как «превосходный скакун», стал первым в мире аппаратом подобного класса с грузоподъемностью до одной тонны. Крутящий момент машины достигает 2 тыс. ньютон-метров.
Создатели отмечают высокую проходимость робота в условиях высокогорья и экстремального холода. Аппарат планируют использовать для тушения пожаров, автономной доставки водяных шлангов и оборудования первой помощи. Механическая лошадь также справится с перевозкой материалов на труднодоступных строительных площадках.
Сфера робототехники в стране переживает бурный рост. В январе 2026 года производитель Deep Robotics испытал свою робособаку LYNX M20 в условиях 30 градусов мороза и снега. Ранее, в феврале 2025 года, китайские спасатели впервые задействовали четвероногого робота X30 в пожарных учениях и спасательных операциях.
