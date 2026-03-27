Неназванный бизнесмен предложил Путину крупный взнос в пользу России

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков сообщил, что один из участников закрытой встречи с Владимиром Путиным лично выразил желание сделать крупный взнос в пользу государства, передает ТАСС.

Он опроверг сообщения о том, что эта идея якобы исходила от главы Роснефти Игоря Сечина и касалась целевого направления денег на спецоперацию.

«Это неправда, что она (идея взносов – прим. ВЗГЛЯД) исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что деньги на СВО. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой», – подчеркнул Песков

Песков пояснил, что один из участников встречи действительно говорил о том, что считает необходимым выделение для государства определенной, очень крупной суммы денег – и это было его семейное решение.

На вопрос о личности участника пресс-секретарь ответил, что встреча была закрытой именно для сохранения деталей в тайне.

Песков также отметил, что многие бизнесмены, заработавшие капитал в 1990-е годы на процессах, связанных с государством, сейчас считают своим долгом помогать стране. По его словам, один из участников встречи аргументировал свое решение тем, что большинство собравшихся начали бизнес в 1990-х и благодаря поддержке государства, поэтому теперь видят необходимость внести свой вклад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

На съезде РСПП в Москве обсуждались предложения по стимулированию внедрения искусственного интеллекта и легализации иностранных моделей для поддержки бизнеса.