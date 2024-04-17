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    17 апреля 2024, 09:34 • В мире

    Германия ищет спасения у Китая

    Визит Шольца в Китай подтвердил смену отношения ЕС к конфликту на Украине

    Германия ищет спасения у Китая
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    Поездка Олафа Шольца в Поднебесную завершилась встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Ключевыми темами переговоров стали конфликт на Украине и экономическое сотрудничество. Чего удалось добиться Шольцу в рамках трехдневного пребывания в Китае и какие цели в этих переговорах преследовали власти КНР?

    В Китае состоялась встреча Олафа Шольца и Си Цзиньпина. В рамках беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине. Так, председатель КНР предложил четыре принципа, с помощью которых можно преодолеть выход кризиса из-под контроля и достичь скорейшего восстановления мира.

    По его мнению, в первую очередь необходимо уделить приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности, а также воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Вторым принципом Си Цзиньпин назвал необходимость «остудить ситуацию», то есть прекратить подливать масла в огонь конфликта. Третий принцип Си Цзиньпина – создать необходимые условия для восстановления мира. Четвертым принципом председатель КНР обозначил уменьшение негативного воздействия сложившейся ситуации на мировую экономику. По его мнению, крайне важно не допустить подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек.

    В связи с этим председатель КНР призвал к проведению равноправной международной мирной конференции по урегулированию конфликта, которую могли бы признать как Россия, так и Украина. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает и поощряет каждую инициативу, способствующую поиску решений выхода из текущего противостояния.

    В то же время канцлер ФРГ по итогам переговоров написал в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ), что попросил Си Цзиньпина повлиять на позицию России по конфликту на Украине. По его мнению, это необходимо для создания возможности прекращения боевых действий в Восточной Европе.

    Напомним, встреча состоялась в рамках большого визита Олафа Шольца в Китай. Канцлер ФРГ прибыл в Поднебесную в воскресенье. Его приветствовали вице-мэр города Чунцин и посол КНР в Германии Ву Кен. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги первого дня пребывания главы немецкого правительства в восточной стране.

    По мнению наблюдателей, несмотря на заявления по Украине, сама поездка в большей степени носила экономический характер. Шольца сопровождала внушительная делегация бизнесменов и менеджеров крупных компаний. Несмотря на то, что программа визита изначально была расписана буквально по часам, на деле многое пошло не по плану.

    Эксперты также обратили внимание на то, что канцлера встречал заместитель мэра города Чунцин. Его должность не является партийной, из-за чего можно говорить о минимальном уровне почестей, оказанных европейскому гостю. Учитывая важность символизма в культуре Китая, речь может идти о намеке КНР в плане истинного отношения к диалогу с Германией.

    На второй день в Шанхае канцлер выступил в Университете Тунцзи, основанном в 1907 году немецким врачом Эрихом Паулуном, отмечает «Российская газета». Кроме того, он посетил завод немецкого производителя полимеров Covestro. Завершилось пребывание Шольца встречей с Си Цзиньпином в Пекине.

    «Судя по содержанию визита, Шольц намерен сохранить сотрудничество с КНР, несмотря на американское давление. Европейцам пришлось «сдать» российское направление, и они не хотят повторения этого с Китаем. ФРГ пытается вести самостоятельную политику и хочет найти варианты, которые позволят сохранить контакты с Поднебесной при растущем противостоянии Пекина и Вашингтона», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По словам собеседника, сейчас каждая из сторон имеет собственные интересы. «Си понимает, что Германия – один из крупнейших инвесторов в Китае, она вкладывает в страну свои деньги и технологии. Для Шольца же связи с КНР важны в плане сохранения экономики ФРГ», – отмечает он. Поэтому никто из сторон не заинтересован в ссоре из-за американцев, убежден спикер. Впрочем, по его мнению,

    ожидать каких-то прорывных итогов поездки Шольца в Китай не стоит. Тема Украины тоже была вторична.

    «Никто на встрече серьезно не обсуждал эту тему. Не тот формат. Стороны упомянули, что хорошо, когда противостояния нет, и плохо, когда оно есть. Но не более того. Кроме того, Си Цзиньпин и Шольц понимают, что в этом вопросе Германия не может на что-либо повлиять», – акцентирует Бордачев.

    О том, что своей поездкой в Пекин Шольц пытается расширить финансовые связи с Китаем, говорит и германский политолог Александр Рар. «Экономика КНР растет. Она уже обогнала немецкую. Конкуренция Европы с Поднебесной усиливается. На этом фоне Берлин – вместо торговых войн, которых в будущем, возможно, не удастся миновать, – хочет наладить и усилить взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики и торговли», – пояснил он. По словам эксперта, в настоящий момент Германия больше зависит от сырья и ресурсов из Китая, нежели от поставок из России. «Поэтому любое ухудшение отношений между странами обернется для немцев катастрофой», – уточнил спикер.

    Вторая цель визита Шольца – попытаться уговорить Китай поддержать западные санкции против России, продолжил Рар. «На Западе понимают, что Москва в Азии приобретает новых партнеров. Это в том числе способствует росту экономики РФ», – указал политолог. При этом Шольц не обладает рычагами, которые могли бы вынудить Пекин идти в фарватере антироссийской политики.

    «Китай хочет торговать как с Западом, так и с Москвой. Не стоит ожидать, что европейский шантаж или давление смогут изменить позицию Пекина. Шольц это должен понимать. Но в то же время как лидер не только Германии, но и Европы, он хочет показать своим младшим союзникам на Западе, что попытки уговорить КНР пойти против России были им предприняты», – заметил Рар.

    В целом для Шольца складывается непростая ситуация,

    считает собеседник. Он напомнил, что США отказываются помогать Украине в прежних объемах. «Американцы как будто вышли из игры и бросили европейцев на произвол судьбы. При этом выдвигать Вашингтону требования в наглой форме, как это происходит с Германией, Украина не может», – считает спикер.

    «В то же время Европа не в состоянии в одиночку продолжать накачивать ВСУ оружием. Встает вопрос о том, кто будет защищать Европу, если Штаты окажутся вне игры? В этой связи в Брюсселе, Берлине и Париже растет понимание, что конфликт на Украине нужно заканчивать, но – как твердит Шольц – ни в коем случае не победой России», – детализировал политолог.

    «С другой стороны, Шольц понимает, что сейчас наступает время, когда необходимо о чем-либо договариваться с Россией. Но поскольку европейцы прекратили все связи с Москвой, то надежда на китайское нейтральное миротворчество будет расти. Для КНР это дипломатическая победа», – акцентировал Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. «Канцлеру нужна эта встреча, чтобы напитать экономики Германии и ЕС деньгами и связями. Дело в том, что из-за ограничений, наложенных на бизнес КНР, китайские компании не приходили в Европу. Шольц хотел добиться от Си Цзиньпина проукраинских высказываний в обмен на расширение сотрудничества», – отметил он.

    «Глава Поднебесной, в свою очередь, хочет получить допуск своих автопроизводителей к емкому европейскому рынку. Также Пекин заинтересован в продолжении научно-технических контактов с ЕС. Кроме того, Си Цзиньпин стремится показать, что КНР не является частью конфликта», – подчеркивает собеседник. «Несмотря на то, что критических высказываний в отношении ситуации на Украине Шольцу добиться не удалось, от встречи можно ожидать определенных экономических результатов. Например, есть вероятность развития совместных проектов ФРГ и КНР», – отмечает он.

    «С политической же точки зрения Китай и Германия дают этой встрече разные политические оценки. Так, Китай не заинтересован в развитии боевых действий где-либо, потому что конфликты бьют по торговым и экономическим интересам КНР. Германия, конечно, выдает эту точку зрения за изменение позиции Пекина. Но это далеко не так. Позиция Китая по Украине не менялась», – резюмировал Маслов.

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