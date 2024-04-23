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Россиянам дали совет на случай отказа в полете со стороны Turkish Airlines
Посольство РФ посоветовало россиянам идти в суд при отказе в полете со стороны Turkish Airlines
Посольство России в Турции рекомендует согражданам, которым Turkish Airlines отказал в транзитном полете в Латинскую Америку, подавать иски против авиакомпании.
«Турецкие авиалинии» в последнее время часто отказывают россиянам в посадке на рейсы в страны Латинской Америки, ссылаясь на правила въезда этих стран.
Посольство РФ в Анкаре считает, что такие отказы незаконны, и советует россиянам, столкнувшимся с подобной ситуацией, подавать иски против Turkish Airlines по месту жительства. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.
Кроме того, посольство рекомендует незамедлительно связаться с генеральным консульством России в Стамбуле, а также зафиксировать отказ в посадке на рейс, включая видео- и фотосъемку, запись разговора с представителями авиакомпании.
В диппредставительстве РФ отметили, что авиакомпания Turkish Airlines не предоставляет российским пассажирам, которым отказано в посадке на рейсы в Латинскую Америку, никаких письменных объяснений причин этого.
Кроме того, сотрудники Turkish Airlines порой ведут себя с россиянами «откровенно некорректно», а дипломаты из российских консульств не имеют права проходить в транзитную зону аэропорта Стамбула и, следовательно, не могут на месте защищать права россиян.
Также в посольстве заявили, что россиянам рекомендуется «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг» Turkish Airlines.