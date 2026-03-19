Стало известно о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж

РБК сообщил о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж

Tекст: Дмитрий Зубарев

На 1 января 2026 года на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 8,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж для должников, передает РБК.

За год этот показатель вырос на 41,5%, что стало самым высоким темпом увеличения с 2019 года. В 2024 году наблюдался спад, однако в 2025 году динамика снова изменилась в сторону роста.

Федеральная служба судебных приставов разъясняет, что ограничения применяются к гражданам с долгами по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тыс. руб., а по другим видам долгов – от 30 тыс. руб. На одного должника может приходиться несколько исполнительных производств, что увеличивает суммарное число запретов, хотя реальное число граждан с ограничением меньше.

В течение 2025 года приставы вынесли 9,2 млн новых постановлений, что на 20% меньше, чем годом ранее. После изменений в законе в октябре 2023 года запреты стали бессрочными и действуют до полного погашения долга или прекращения исполнительного производства. Несмотря на сокращение новых ограничений, общий объем действующих мер продолжает расти за счет накопительного эффекта.

Эксперты связывают уменьшение числа новых постановлений с ростом судебных пошлин, что делает суды менее доступными, а также с увеличением числа процедур банкротства, при которых исполнительные производства приостанавливаются. По оценкам специалистов, 8,9 млн постановлений затрагивают примерно 4–6 млн человек.

Юристы отмечают эффективность запретов на выезд, особенно для должников по алиментам и налогам. Однако для заемщиков по микрозаймам и потребительским кредитам мера становится менее действенной из-за переориентации части населения на внутренний туризм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу лета 2025 года временные ограничения на выезд из страны действовали в рамках 10,2 млн исполнительных производств. За девять месяцев прошлого года судебные приставы взыскали с должников рекордную сумму свыше 900 млрд рублей. Для злостных неплательщиков алиментов власти предусмотрели создание специального открытого реестра с дополнительными санкциями.