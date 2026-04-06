Роскачество объяснило необходимость хранения квитанций за ЖКУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Установленного законом срока хранения квитанций за услуги ЖКХ нет, но лучше всего сохранять такие документы минимум три года, пояснили в Роскачестве, передает RT.

Это соответствует сроку исковой давности и позволяет отстаивать свои права в суде. В отдельных ситуациях этот период может быть увеличен.

«Если квитанции поступают в электронном виде, а оплата производится онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки. Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность», – отметили специалисты.

В организации объяснили, что при непрозрачной работе управляющей компании и регулярных перерасчетах задним числом существует риск появления «долга», который потребуют доплатить.

В таком случае платежные документы становятся главным аргументом. При смене управляющих компаний данные о плательщиках могут быть утрачены, и новая УК способна посчитать собственника должником, однако сохраненные квитанции подтвердят отсутствие задолженности перед прежней компанией.

Эксперты привели пример с подключенным в банке автоплатежом за коммунальные услуги, когда владелец жилья не следит за изменением тарифов. Со временем размер списаний возрастает, образуются долг и пени, а человек этого не замечает. Сохраненная история платежей, отметили собеседники, поможет увидеть динамику ежемесячных списаний и понять причину возникновения задолженности.

Ранее Минстрой предупреждал о новой волне мошенничества в сфере ЖКХ с использованием поддельных квитанций и QR-кодов. В Госдуме рассказывали о массовой подделке платежных документов за коммунальные услуги, которые внешне не отличаются от настоящих и уводят платежи граждан мошенникам.