С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.5 комментариев
Россиян предупредили о поддельных ЖКХ-квитанциях
Депутат Немкин предупредил о мошеннических ЖКХ-квитанциях
Аферисты начали подделывать квитанции за ЖКХ, пользователи переходят по QR-кодам и попадают на страницы к злоумышленникам, заявил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Злоумышленники создают фальшивые платежные документы с использованием современных технологий, которые внешне не отличаются от настоящих, рассказал Немкин RT. Они рассчитывают на то, что граждане не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код.
Чтобы избежать финансовых потерь, Немкин рекомендовал проверять реквизиты на квитанциях, сравнивая их с предыдущими платежами или сверяясь с данными на официальном сайте управляющей компании. Актуальные счета доступны в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях, а доверять сторонним источникам опасно.
Ранее сообщалось, что мошенники начали отправлять российским компаниям письма якобы от имени ФСБ, в письмах злоумышленники угрожали проверками за связи с иностранными агентами.