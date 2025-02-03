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Мошенники начали угрожать компаниям фейковыми письмами от ФСБ
Мошенники начали рассылать компаниям фейковые письма от имени ФСБ
Российские компании получили фальшивые письма от мошенников, якобы от имени ФСБ, с угрозами проверок за связи с иностранными агентами.
Мошенники начали рассылать фальшивые письма от имени ФСБ российским компаниям, утверждая, что началась проверка из-за подозрительных связей сотрудников с иностранными агентами, поддерживающими ВСУ, передает РИА «Новости». Генеральный директор компании «Инвенторус» и эксперт рынка НТИ SafeNet Евгений Елфимов рассказал, что в этих письмах указываются различные причины для проверки, такие как связи с иностранными агентами или утечка информации из архива данных учреждения.
Мошенники требуют, чтобы проверяемые сотрудники связались с куратором по телефону, не передавая информацию третьим лицам. В письмах также говорится о возможных уголовных делах против сотрудников, связанных с иноагентами. Елфимов отмечает, что после такого контакта злоумышленники могут обвинить сотрудника в финансировании терроризма или передаче информации иностранной разведке, требуя деньги для «решения вопроса».
Эксперт советует проверять адрес отправителя, так как официальные письма от госорганов приходят с доменов, принадлежащих государственным структурам, например, «gov.ru». Ошибки в домене должны насторожить. Также следует сверять контактные данные из письма с официальными данными, указанными на сайте госоргана.
Елфимов подчеркивает важность внимания к телефонным разговорам, в которых собеседник может требовать срочных действий, таких как уплата штрафа или перевод средств. Государственные органы действуют в рамках строгих процедур, и такие срочные требования должны вызывать сомнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о фишинговой атаке от имени Ozon, также сообщалось, что аэропорт Шереметьево предупредил о мошеннических сетях Wi-Fi, и ранее МВД предупреждало о новой мошеннической схеме с золотом и курьерами.