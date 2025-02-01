Аэропорт Шереметьево предупредил о мошеннических сетях Wi-Fi

В Шереметьево призвали пассажиров не подключаться к подозрительным сетям Wi-Fi

Tекст: Вера Басилая

Аэропорт Шереметьево призвал пассажиров быть осторожными при подключении к сетям Wi-Fi в аэропорту. В заявлении отмечается, что подключаться следует только к официальной бесплатной сети, которая не требует ввода персональных данных и авторизации через Telegram, другие мессенджеры или Госуслуги, передает РИА «Новости».

Представители аэропорта подчеркнули, что авторизация в официальной сети осуществляется только по номеру мобильного телефона. Для этого пассажирам нужно ввести номер телефона и последние четыре цифры звонка или код из СМС, поступившего на телефон.

«Будьте бдительны и внимательны при подключении к Wi-Fi в общественных местах во избежание угрозы похищения ваших данных и взлома аккаунтов», – сообщили в Шереметьево.

Ранее СМИ сообщали, что в Шереметьево была обнаружена поддельная сеть Wi-Fi, через которую мошенники похищали личные данные пользователей.

Эксперт Ильназ Гатауллин посоветовал отключать автоматическое подключение к Wi-Fi на телефоне для защиты от хакеров.