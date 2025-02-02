МВД предупредило о фишинговой атаке от имени Ozon

МВД раскрыло фишинговую схему с использованием имени Ozon для кражи данных

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредило о фишинговой атаке, связанной с интернет-магазином Ozon. Мошенники распространяют информацию о несуществующих промокодах на 10 тыс. рублей, якобы в честь дня рождения компании, через сайт. Чтобы получить доступ к промокоду, пользователю предлагают связаться с «личным менеджером» через WhatsApp.

В ведомстве подчеркнули, что если пользователь доверится и выполнит требования мошенников, то они получат доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным. МВД настоятельно рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять личные данные незнакомым лицам.

Фишинг – это метод интернет-мошенничества, при котором злоумышленники пытаются обманным путем получить доступ к личной информации пользователей, включая пароли и данные банковских карт. МВД предупреждает, что злоумышленники могут использовать различные предлоги для наживы и просьбы о предоставлении данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют растущую популярность «дубайского шоколада» для фишинговых атак и фейковых поставок, подделывая сайты известных брендов и выманивая персональные данные, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Кроме того МВД раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

В целом количество киберпреступлений в России в 2024 году составило 765,4 тыс., что на 13,1% больше показателей предыдущего года.