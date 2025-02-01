МВД предупредило о новой мошеннической схеме с золотом и курьерами

Tекст: Мария Иванова

По данным Telegram-канала Киберполиции России, мошенники начали применять более сложные схемы, вводя граждан в заблуждение относительно безопасности их денежных средств. Вместо традиционных переводов на «безопасные счета», жертвам предлагают приобрести золото – слитки или инвестиционные монеты.

После покупки золота обманутым гражданам предлагают либо передать драгоценный металл курьеру, либо продать его в другом банке и направить вырученные средства на якобы «надежный» счет.

Отмечается, что аргументы мошенников часто основываются на темах инфляции и высокой надежности драгоценных металлов, что делает их более правдоподобными для сотрудников банковской сферы и способствует успешному проведению таких операций.

Полиция напоминает, что ни банки, ни правоохранительные органы не требуют покупки золота в целях защиты средств. Граждан предупреждают о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно перезвонить в банк или полицию по официальному номеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют растущую популярность «дубайского шоколада» для фишинговых атак и фейковых поставок, подделывая сайты известных брендов и выманивая персональные данные, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Кроме того МВД раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

В целом количество киберпреступлений в России в 2024 году составило 765,4 тыс., что на 13,1% больше показателей предыдущего года.