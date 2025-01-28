МВД предупредило о мошенничествах в онлайн-играх

МВД выявило схемы мошенничества в онлайн-играх «Викинги» и Roblox

Tекст: Мария Иванова

МВД сообщило о новой схеме мошенничества при покупках в онлайн-играх. Злоумышленники предлагают гражданам приобрести игровые аккаунты или предметы по завышенной цене. В процессе общения они выражают сомнения в законности сделки и просят контакты лица, которое может подтвердить владение аккаунтом, пишет Telegram-канал «Вестник Киберполиции».

Получив контактные данные, мошенники создают поддельный аккаунт в мессенджере с использованием подменного номера. Далее они связываются с жертвой от лица этого «поручителя», чтобы выманить код подтверждения из смс или деньги для «разблокирования» счета.

Особенно часто такая схема фиксировалась в этом году в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox. Взрослые и дети, получая сообщения от якобы знакомых людей, менее критично относятся к информации и легче попадаются на уловки мошенников.

Ранее ВТБ назвал три самые распространенные схемы мошенничества, направленные на детей, и отметил рост подобных случаев в последние месяцы.

Между тем украинские мошенники разработали новую схему с отправкой россиянам небольших денежных переводов с «благодарностью за помощь ВСУ» и угрозами, предупредили ФСБ.

А эксперты Роскачества указали, что поддельные банковские приложения могут устанавливаться на любые смартфоны и часто неотличимы от оригиналов по дизайну и функциям.