Роскачество предупредило о фальшивых банковских приложениях

Роскачество сообщило, как распознать фальшивые банковские приложения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что поддельные банковские приложения встречаются на любых смартфонах. Они по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных. На iPhone отсутствуют официальные приложения популярных банков, чем пользуются мошенники, создавая подделки. Владельцы Android-смартфонов также подвержены риску, если не проявляют внимательность.

Главный признак фальшивки – малое количество отзывов, большинство из которых отрицательные. Фейковые приложения имеют схожий дизайн с официальными, а логотипы могут быть идентичными. В названии поддельных приложений часто допускаются ошибки или добавляются лишние слова, а в описаниях встречаются орфографические и пунктуационные ошибки.

Роскачество предупреждает, что при загрузке неофициальных приложений пользователи вводят все личные данные, включая CVV-код, что позволяет мошенникам красть личную информацию. Такая программа может содержать сетевой фильтр и передавать данные на мошеннические ресурсы. Это превращает приложение в шпионское ПО, предоставляющее злоумышленникам доступ к информации владельца смартфона.

Институт также напоминает, что фальшивые приложения могут отправлять смс с кодом на телефон, и при его вводе злоумышленники получают доступ к аккаунту пользователя на «Госуслугах». Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко советует заранее распознавать поддельные банковские приложения, чтобы защититься от злоумышленников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт предупреждал о появлении у мошенников электронных адресов, которые выглядят как настоящие. МВД сообщало об угрозе взлома смартфонов через «ЖКХ-приложения». МВД также предупреждало о мошенничестве через интернет-магазины.