ВТБ назвал три схемы обмана детей

Tекст: Мария Иванова

В последние месяцы в России участились случаи мошенничества, направленные на детей, сообщает РИА «Новости». Пресс-служба ВТБ выявила три распространенные схемы, которые злоумышленники используют для обмана несовершеннолетних. Мошенники прибегают к методам социальной инженерии, чтобы запугать детей или заставить их передать доступ к финансовым ресурсам родителей.

Первая схема заключается в телефонных звонках, где мошенники представляются сотрудниками полиции или других официальных организаций, заявляя о «чрезвычайной ситуации». Под предлогом угрозы родителям они просят ребенка срочно перевести деньги. Вторая схема связана с онлайн-играми, где злоумышленники создают фальшивые акции или выигрыши и требуют данные банковской карты для получения «приза». Также детям могут предлагать приобрести игровую валюту.

Третья схема предполагает убеждение ребенка установить программы удаленного доступа на устройства. Это позволяет мошенникам получить контроль над смартфоном родителей и доступ к их банковским приложениям

ВТБ рекомендует родителям объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев и передавать данные карты. Также стоит настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка.

Родителям советуется объяснять детям, что в случае угрозы со стороны незнакомцев следует немедленно обратиться за помощью к родителям или другим близким людям. Это поможет предотвратить возможные финансовые потери и уберечь детей от мошенников.

Ранее Банк ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников перед праздниками, выделив среди популярных схем обмана фишинг и поддельные приложения.

ФСБ назвала слова и фразы, которые часто используют телефонные мошенники для обмана жертв.

В 2024 году одна из самых крупных сумм, переведенных мошенникам одним человеком, составила 180 млн рублей, при этом злоумышленники активно вовлекают жертв в продажу имущества и оформление кредитов, что серьезно усложняет борьбу с ними.