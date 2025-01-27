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Киберпреступления в России достигли пика с 2020 года
Киберпреступления составили 40% от всех преступлений в России в 2024 году
Количество киберпреступлений в России в 2024 году составило 765,4 тыс., что на 13,1% больше показателей предыдущего года, достигнув наивысшего уровня за последние пять лет.
В 2024 году в России киберпреступления заняли значительную долю в общем числе зарегистрированных преступлений, передает ТАСС. По данным МВД, их количество составило 765,4 тыс., что на 13,1% превышает показатели предыдущего года. Доля киберпреступлений в структуре криминала возросла до 40%, что является максимальным значением с 2020 года.
Большая часть этих преступлений, а именно 84,8%, была совершена с использованием интернета. Общее количество подобных нарушений достигло 649,1 тыс., что на 23% превышает показатели 2023 года. Выросло также количество преступлений с использованием мобильной связи: в 2024 году их число увеличилось на 14,3%, составив 346 тыс.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев отмечал, что жертвами киберпреступлений становятся как физические, так и юридические лица, включая государственные структуры. Он подчеркнул, что мошенники наносят значительный ущерб экономике и имущественным правам граждан и рекомендовал гражданам быть осторожными в телефонных разговорах, особенно если им предлагают перевести деньги на «безопасный счет».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мордовия, Марий Эл и Татарстан в 2024 году возглавили список регионов России по доле IT-преступлений. В течение первых восьми месяцев 2024 года в России совершено более 500 тыс. преступлений в сфере IT, по информации генерального прокурора Игоря Краснова. В Сбербанке отметили, что мошенники в России успешно используют гибридный способ воздействия, сочетая традиционные методы манипуляции с современными цифровыми технологиями.