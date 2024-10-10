Генпрокурор назвал число киберпреступлений в России в 2024 году

Краснов: В России в 2024 году совершено более 500 тыс. киберпреступлений

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мошенники не гнушаются ничем, вымогают у людей последние деньги, обманом отбирают квартиры, принуждают совершать крайне опасные преступления», – сказал Краснов, передает ТАСС.

В стране внедрены дополнительные механизмы противодействия таким преступлениям, но число таких деяний остается стабильно высоким. В 2023 году число таких преступлений выросло на 29,7% (677 тыс.) и на 16,4% (500,4 тыс.) – за восемь месяцев 2024 года.

Подобные преступления проводятся с помощью интернета (526,8 тыс. в 2023 году, 417,1 тыс. – за восемь месяцев период 2024 года) и мобильных телефонов (302,9 тыс. в 2023 году и 231,9 тыс. – в 2024 году).

В прошлом году в 132,8 тыс. преступлениях фигурировали расчетные карты в 2023 году, в 2024 году – в 75,3 тыс. преступлениях.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщал, что ущерб от преступлений в IT-сфере с начала 2024 года превысил отметку в 116 млрд рублей.