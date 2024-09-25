Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?0 комментариев
Колокольцев: В 2024 году ущерб от киберпреступлений составил 116 млрд рублей
Ущерб от преступлений в IT-сфере с начала 2024 года превысил отметку в 116 млрд рублей, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
«За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Сегодня их доля в общем массиве остается значительной и составляет около 40%», – сказал глава ведомства, передает ТАСС.
По его словам, каждое второе преступление совершается в Сети, доля таких преступлений среди тяжких и особо тяжких приближается к 60%.
Колокольцев подчеркнул, что от незаконных действий в цифровой сфере страдают как физические, так и юридические лица, включая государственные структуры. В результате наносится значительный ущерб экономике страны и имущественным правам граждан. Вместе с тем в МВД действуют специализированные подразделения по борьбе с преступлениями в IT-сфере, и большое внимание уделяется их кадровому потенциалу. В ведомственных вузах по программам информационной безопасности обучаются около тысячи курсантов, а также более 750 сотрудников прошли повышение квалификации в текущем году.
Врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин сообщил о выявлении более 6 тыс. запрещенных интернет-ресурсов. Из них свыше 3 тыс. ресурсов дискредитировали участников специальной военной операции. На таких ресурсах содержались террористические и экстремистские материалы. Кроме того, были выявлены 400 учетных записей пользователей соцсетей, связанных с исламистическими организациями.