Мордовия стала лидером по числу IT-преступлений в России

МВД назвало регионы с наибольшим числом преступлений в сфере компьютерных технологий

Tекст: Максим Попов

Мордовия, Марий Эл и Татарстан стали лидерами среди российских регионов по доле IT-преступлений в 2024 году, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. У

дельный вес таких преступлений в Мордовии составил более 63%, в Марий Эл – почти 62%, в Татарстане – 57%. В десятку регионов также вошли Югра (54,1%), Чувашия (53,5%), Ненецкий автономный округ (51,4%), Кировская область (51%) и Удмуртия (50%). Меньше всего IT-преступлений зафиксировано в Дагестане (15,1%), Чечне (16,6%) и Туве (17,2%).

Всего в 2024 году в России зарегистрировано 765,4 тыс. киберпреступлений, что составляет 40% от общего числа преступлений.

До этого сообщалось, что мошенники в России успешно используют гибридный способ воздействия, сочетая традиционные методы манипуляции с современными цифровыми технологиями, что делает их схемы более сложными и эффективными.