МВД: Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier, через которые распространяют вредоносное ПО или выманивают персональные данные, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Компания Fix Dessert Chocolatier уже заявляла, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в соцсетях. Злоумышленники также создают псевдоорганизации, отмечая, что они якобы доставляют популярный шоколад по всему миру.

Специалисты рекомендуют перед оплатой поставки изучать отзывы на независимых платформах и избегать взаимодействия с не зарегистрированными в России организациями. Это поможет избежать потенциальных рисков и защитить свои персональные данные от злоумышленников.

Ранее Генеральное консульство России в Дубае предостерегало россиян от участия в схеме с «дубайским шоколадом», которая может скрывать контрабанду ценных товаров.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что собой представляет настоящий дубайский шоколад.