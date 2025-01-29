Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
МВД: Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
Мошенники используют растущую популярность «дубайского шоколада» для фишинговых атак и фейковых поставок, подделывая сайты известных брендов и выманивая персональные данные, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Злоумышленники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier, через которые распространяют вредоносное ПО или выманивают персональные данные, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Компания Fix Dessert Chocolatier уже заявляла, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в соцсетях. Злоумышленники также создают псевдоорганизации, отмечая, что они якобы доставляют популярный шоколад по всему миру.
Специалисты рекомендуют перед оплатой поставки изучать отзывы на независимых платформах и избегать взаимодействия с не зарегистрированными в России организациями. Это поможет избежать потенциальных рисков и защитить свои персональные данные от злоумышленников.
Ранее Генеральное консульство России в Дубае предостерегало россиян от участия в схеме с «дубайским шоколадом», которая может скрывать контрабанду ценных товаров.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что собой представляет настоящий дубайский шоколад.