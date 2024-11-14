Россиян в Дубае предупредили о новом обмане с шоколадом в аэропорту

Генконсульство обнаружило мошенничество с дубайским шоколадом, содержащим контрабанду

Tекст: Денис Тельманов

Генконсульство РФ в Дубае выпустило предупреждение для россиян, вылетающих на родину. Дипломаты обратили внимание на случаи, когда незнакомцы в аэропорту просят пассажиров взять с собой коробки с шоколадом якобы для детей-сирот. Однако внутри сладостей могут быть спрятаны партии контрабандных дорогих смартфонов, сообщает «Российская газета».



Дипломаты подчеркивают, что транспортировка электронных устройств через случайных пассажиров не является легальным способом импорта. «Киндер-сюрприз для таможни» может повлечь за собой серьезные последствия для ничего не подозревающих туристов.

Кроме того, эксперты выражают обеспокоенность качеством самого «дубайского шоколада». Он содержит орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи, что делает его неприемлемым для аллергиков, диабетиков и людей с заболеваниями желчного пузыря. Врачи советуют ограничить потребление этого продукта даже здоровым людям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи задержали замначальника неназванного отдела МВД по подозрению в контрабанде телефонов iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов.

Депутаты турецкого парламента одобрили изменения в законе о гражданской авиации, касающиеся проверок пассажиров в аэропортах, предоставляя сотрудникам службы безопасности право досматривать багаж и личные вещи пассажиров.

В то же время Международная ассоциация аэропортов предлагает изменить правила, чтобы пассажиры могли самостоятельно регистрировать и сдавать багаж, упрощая процесс онлайн-регистрации.