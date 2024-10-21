МАА предложила разрешить пассажирам самим сдавать багаж в аэропортах

Международная ассоциация аэропортов предложила разрешить пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж

Tекст: Дмитрий Зубарев

МАА предложила нормативно закрепить возможность для пассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах, передает «Ведомости». Эта инициатива направлена на упрощение процесса оформления перевозочных документов для тех, кто проходит регистрацию онлайн.

В письме, направленном в адрес министра транспорта Романа Старовойта, МАА изложила свои предложения и сообщила, что проект приказа с необходимыми изменениями уже приложен.

Для реализации предложенной меры потребуется внести изменения в существующие федеральные авиационные правила. В частности, корректировке подлежат общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, которые регулируются приказом Минтранса №82 от 28 июня 2007 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в варшавском аэропорту произошел взрыв чемодана одного из пассажиров. Сообщалось, что гражданин Китая пытался вывезти из России ртуть и золото, спрятав их в ручке чемодана для контрабанды. Турецкие власти ужесточили правила досмотра пассажиров в аэропортах с целью предотвращения подобных инцидентов.