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    Аэродромы России получат второе рождение
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    Украина направила в Курскую область лучшие шведские и немецкие танки
    Блогер Чекалина задержана за незаконный перевод 251 млн рублей за рубеж
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    Ветеран СВО Герой России Аргамаков назначен сенатором от Алтая
    ЦАХАЛ понес первые потери в операции на юге Ливана
    Сенатор Долгов: Запад постарается наказать Грузию за запрет ЛГБТ-пропаганды
    Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    6 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    3 октября 2024, 14:48 • Новости дня

    В варшавском аэропорту взорвался чемодан пассажира

    В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериалами из-за сухого льда

    Tекст: Александра Юдина

    В аэропорту Варшавы имени Шопена взорвался чемодан пассажира из-за разгерметизации контейнера с биоматериалами, никто не пострадал, сообщила официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.

    По ее словам, причиной взрыва стала разгерметизация закрытого контейнера в багаже, передает РИА «Новости».

    Взрыв произошел на сортировочной площадке, когда пассажир готовился к вылету в Вену.

    Дермонт-Шиманяк уточнила, что в результате взрыва никто не пострадал, однако в связи с протоколами безопасности оформление пассажиров было временно приостановлено. «Ситуация нормализовалась уже через несколько десятков минут», – добавила она.

    По информации радиостанции RMF FM, в контейнере находились биологические материалы, которые требовались для научных исследований.

    В частности, взрыв произошел из-за присутствия сухого льда в контейнере, использовавшегося для поддержания низкой температуры биоматериалов.

    Ранее сотрудники аэропорта Мюнхена задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти 455 тыс. евро наличными в чемодане.

    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    2 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    На счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России арестовали 372 млн долларов

    Российский суд арестовал счета Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на 372 млн долларов

    На счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в России арестовали 372 млн долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Арбитражный суд Подмосковья арестовал средства банков США Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в российских банках «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» по заявлению Генпрокуратуры России.

    Эти обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры к совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» и к этим американским банкам, передает РИА «Новости».

    Источник, знакомый с исковым заявлением, пояснил, что истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества «Международного резервного банка» (МРБ), который ранее являлся дочерним предприятием Сбербанка на Украине, нарушающими права и законные интересы России.

    Сумма в 372 млн долларов объясняется тем, что такие средства находились на корреспондентских счетах МРБ в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

    В пользу Сбербанка ведомство требует обратить порядка 6,3 млрд рублей на счету Bank of New York Mellon в «Ситибанке». Для возмещения оставшейся части ущерба предполагается использовать средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской дочерней структуре.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    2 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе

    Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Народного совета ДНР и участник программы «Время героев» Артем Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, соответствующий указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

    Указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» опубликован на сайте Кремля. «Назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня подписания.

    Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Донбасс, жил в Славянске. После начала конфликта в Донбассе вступил вместе с сыном Владимиром в батальон ополчения «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»). После гибели Павлова в 2016 году Владимир возглавил батальон, а его отец стал начальником штаба.

    Владимир погиб в Волновахе в марте 2022 года. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. Посмертно ему были присвоены звания Героя России и Героя ДНР. Его преемником на посту комбата «Спарты» стал отец.

    После воссоединения Донбасса с Россией Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года обратился к Путину с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года. Жога стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина.

    Полковник Жога – участник программы «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

    О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

    На сегодня еще девять участников образовательной программы «Время героев» получили новые назначения на ответственные должности: Артур Орлов назначен руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев стал сенатором, Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода, Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Роман Кулаков – депутатом Заксобрания Севастополя, Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», Владимир Сайбель стал замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    Еще десять участников программы «Время героев» получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях.

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    3 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском

    Российские войска создали огневой мешок для ВСУ под Лисичанском в ЛНР

    Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные создали полуокружение для украинских войск в районе Лисичанска в ЛНР, что затрудняет их отступление по простреливаемым путям.

    Российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское украинские подразделения в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около восьми километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    3 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин заявил о согласовании новых назначений участников «Времени героев»

    Tекст: Александра Юдина

    Новые назначения участников программы «Время героев» согласованы, в том числе и в администрации президента, заявил в ходе встречи с новым полпредом в Уральском федеральном округе Артемом Жогой глава государства Владимир Путин.

    «Коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы «Время героев», – многие из них уже получили определенное движение», – передает ТАСС слова президента.

    «Но это не все. Практически согласованы новые назначения, четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один – зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, еще один ваш коллега – заместителем губернатора Калужской области», – перечислил Путин.

    Президент добавил, что практически согласованы назначения и других участников программы. Так, один из слушателей будет назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, другой займет должность замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области, еще один участник станет советником заместителя гендиректора Росатома.

    Путин выразил уверенность в том, что участники программы справятся с ответственными должностями.

    «Все это очень серьезная работа, каждое из них является очень серьезным назначением, каждое направление деятельности. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию. Но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и, больше того, думаю, для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – указал он.

    В заключение президент пожелал Жоге «всего самого хорошего».

    Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

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    2 октября 2024, 20:45 • Новости дня
    В Госдепе оказались поражены способностями армии и ОПК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство поразило наращивание работы Российской армии и российского оборонно-промышленного комплекса в последние два года, заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

    «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас», – сказал Кэмпбелл, передает ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон удивила способность российской стороны восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотников, и все это вызывает тревогу.

    США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, там также разделяют это мнение, заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

    В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что производство танков в стране выросло в пять раз с начала специальной военной операции.

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    2 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    ABBYY назвала причину увольнения всех россиян

    ABBYY объяснила увольнения россиян трансформацией и модернизацией бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания ABBYY дала официальный комментарий по поводу увольнения сотрудников, объяснив это решение планами по трансформации и модернизации бизнес-процессов.

    Представитель ИТ-компании в своем заявлении отметил, что ABBYY вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса, передает РБК. По его словам, процесс затронул ключевые операционные функции, такие как финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки.

    «Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», – сказал он, не уточнив, сколько сотрудников затронула «трансформация».

    По словам одного из источников издания, среди причин увольнений компания указывала сотрудникам на необходимость соблюдения определенных правил и безопасности. Некоторым также говорили, что их работа могла бы быть лучше, а оставшимся объяснили, что «компания не может работать с русскими коллегами согласно своей политике».

    Накануне сообщалось, что компания ABBYY неожиданно уволила всех сотрудников с российским гражданством, работающих за рубежом, увольнения прошли одним днем.

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    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

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    2 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Польше передали международный доклад по крушению самолета Качиньского

    Международные эксперты передали Польше доклад по крушению самолета Качиньского

    Польше передали международный доклад по крушению самолета Качиньского
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, в котором содержится более 700 страниц информации, и он сейчас переводится на польский язык, сообщил министр юстиции республики Адам Боднар.

    Боднар заявил Newsweek, что международная группа экспертов, занимавшаяся расследованием причин авиакатастрофы с участием самолета президента Польши Леха Качиньского Ту-154М, передала свой доклад польской прокуратуре, передает ТАСС.

    Комплексная оценка, полученная от международной группы экспертов, станет ключевой для завершения расследования польской прокуратурой причин трагедии, произошедшей под Смоленском, подчеркнул министр. Доклад уже поступил в польскую прокуратуру, и ожидается, что его результаты позволят сделать окончательные выводы о произошедшем.

    В феврале министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что предыдущее правительство Польши использовало версию о покушении в деле смоленской авиакатастрофы только в целях пропаганды.

    Ранее в Минобороны Польши сообщили, что польское правительство признает доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным.

    Полонист Станислав Стремидловский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Польша отказалась от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском.

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    2 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой

    Аналитик: ВС РФ освободили 823 кв. км в Донбассе в августе и сентябре

    Западные СМИ объяснили рекордное продвижение ВС РФ в Донбассе улучшенной тактикой
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска продвигаются в Донбассе с рекордной скоростью, освободив 823 квадратных километра за август и сентябрь, что связано с усовершенствованной тактикой ВС РФ, заявил газете The Washington Post (WP) аналитик финской компании Black Bird Group Паси Паройнен.

    Эксперт отметил, что наиболее успешное продвижение пришлось на период с середины августа по середину сентября, когда вооруженные силы Украины предпринимали атаки на Курскую область. Паройнен заявил, что российские войска смогли добиться успехов благодаря усовершенствованной тактике ведения боевых действий, сообщает ТАСС.

    Украинские военные, в свою очередь, сообщили изданию, что они не в силах противодействовать такой тактике, которая объединяет преимущества ВС РФ в мощные и скоординированные атаки. Они подчеркнули, что это создает значительные трудности в обороне их позиций на передовых рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали выводить подразделения из Угледара после получения разрешения на маневрирование. В это время, согласно данным Bloomberg, российские войска завладели Угледаром, что лишило ВСУ важного стратегического пункта в Донбассе. На фоне этих событий Генштаб вооруженных сил Украины ранее называл обстановку на фронте сложной из-за потери Угледара. В дополнение к этому военнослужащий ВСУ раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск.

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    3 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок

    Шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Богданову понизили уровень аккредитации при ООН за вопросы Бербок

    ООН понизила уровень аккредитации российскому журналисту за вопрос Бербок
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после конфликта с сотрудниками немецкой дипмиссии. Богданов сообщил, что подвергся нападению на Генассамблее ООН.

    Как рассказал Богданов, «24 сентября, в день открытия Недели высокого уровня на Генассамблее ООН» он увидел Бербок в компании других немецких дипломатов и подошел к ней, чтобы задать вопрос. Это происходило в «микст-зоне, то есть в месте, где пресса соприкасается с дипломатами». «Это рутинная часть работы – получение комментариев», – приводит его слова РИА «Новости».

    Богданов сообщил: «Мой вопрос не предполагал даже развернутого ответа. Он звучит так: «Нужны ли прямые переговоры с Россией по Украине?» Анналена не ответила, отправила нас в кружок немецких журналистов, которые были собраны на лужайке заранее, видимо, она готовилась дать им брифинг».

    Российские журналисты не мешали ей пройти, не приставали с дополнительными вопросами, а «отправились ровно туда, куда она указала». Однако по пути они оказались «атакованы» сотрудником немецкой дипмиссии, который имеет «дурную славу» и ведет себя не всегда адекватно.

    «Он накинулся на нас, позже присоединились к нему и другие представители, не знаю уж, дипломатического корпуса или журналистов, то есть нам не давали принять участие в этой пресс-конференции», – сказал Богданов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо в связи с понижением уровня аккредитации Богданова, генсек пообещал его рассмотреть. В российской миссии указали, что Богданов, не нарушая никаких норм и принципов ООН, столкнулся «с неадекватной реакцией со стороны пресс-секретаря постпредства ФРГ, включая применение силы»: сначала немецкий дипломат оттолкнул корреспондента, позже не позволил снимать пресс-конференцию Бербок его оператору. Москва требует от секретариата ООН расследования инцидента.

    Богданов заявил, что восстановление его статуса аккредитации важно не только для него лично, но и для российской аудитории, для которой он работает. «На мой личный взгляд, для самой журналистики, для работы журналистов в ООН это очень важный прецедент, потому что должна быть всегда дана правильная, адекватная оценка тем, кто препятствует свободе слова», – отметил журналист.

    Он также подчеркнул, что объяснения понижения статуса, присланные ему на почту, представляют собой «копипаст из правил ООН», отмечая, что это «классическая отписка бюрократа». Богданов считает, что секретариат ООН занял сторону немецких дипломатов, которые препятствовали его работе, применяя физическую силу.

    Журналист выразил удивление тем, что такой инцидент произошел в центре того места, где формируются правила для всего человечества, подчеркнув цинизм происходящего.

    Напомним, это не первый подобный инцидент. В 2019 году в ПАСЕ российская телеведущая Ольга Скабеева подверглась нападению украинского журналиста и представителя украинской делегации.

    Коментарии (14)
    3 октября 2024, 00:30 • Новости дня
    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов

    У наемника из Колумбии Фино на Украине изъяли основные внутренние органы после смерти

    Тело наемника вернули с Украины в Колумбию без внутренних органов
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Семья наемника из Колумбии Майкла Рамиреса Фино, которого российские военные ликвидировали в ходе специальной военной операции, оказалась шокирована тем, что с Украины тело близким вернули без внутренних органов.

    Фино участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины в Курской области. Он возглавлял штурмовую группу и был ликвидирован в районе Суджи, предположительно, снайпером. Наемник получил известность, так как часто появлялся на украинском ТВ, пишет «Комсомольская правда».

    Близкие Фино оказались шокированы тем, что в Боготу его тело вернули без основных внутренних органов. Семья обратилась к журналистам, чтобы добиться ответа от Киева в связи с изъятием органов у наемника. Украинский так называемый Интернациональный легион сообщил матери Фино, что изъятие органов прописано в контракте.

    «Оказывается, где-то там мелким текстом было указано, что в случае гибели внутренние органы наемника подлежат изъятию. Мол, кровь, сердце, почки и печень умерших военнослужащих изымают для раненых», – пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, уже неоднократно сообщалось о работе «черных трансплантологов», в том числе иностранных, на Украине и рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    2 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.

    Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

    Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».

    По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.

    Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.

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    3 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
    @ Ting Shen/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру», сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что украинский план включает в себя шаги, которые «могли бы предпринять государства по всему миру». При этом озвучивать подробности Миллер не стал, заявив, что Киев сам должен объявлять о своих инициативах.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон.

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    3 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете

    Рогов назвал слова Зеленского о новой ракете попыткой прикрыть поставки западного оружия

    Рогов объяснил заявление Зеленского о новой ракете
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Зеленского о новой ракете служат прикрытием для поставок западного вооружения, включая ракеты, которые могут быть использованы для ударов по России.

    По его словам, заявление Владимира Зеленского о разработке новой баллистической ракеты является лишь прикрытием для поставок западного оружия, передает РИА «Новости».

    Рогов уверен, что под видом новой ракеты Украине могут быть переданы западные технологии и вооружение, которые затем будут использованы для ударов вглубь российской территории. «Это заявление не более чем прикрытие поставок западного оружия, западных ракет, которые режим Зеленского выдаст за украинские, чтобы попытаться нанести удары вглубь России», – отметил он.

    По словам Рогова, украинская сторона за последние десятилетия не смогла разработать ничего нового в сфере вооружений. Максимум, что удавалось украинским конструкторам в этой области, – это модификация советских ракетных комплексов, что, по его мнению, является пределом их возможностей.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

    Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру». На фоне этих событий Зеленский провел переговоры с руководителями иностранных оборонных компаний на форуме в Киеве, обсуждая расширение сотрудничества и усиление производственных возможностей.

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