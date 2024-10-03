Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
В варшавском аэропорту взорвался чемодан пассажира
В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериалами из-за сухого льда
В аэропорту Варшавы имени Шопена взорвался чемодан пассажира из-за разгерметизации контейнера с биоматериалами, никто не пострадал, сообщила официальный представитель аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.
По ее словам, причиной взрыва стала разгерметизация закрытого контейнера в багаже, передает РИА «Новости».
Взрыв произошел на сортировочной площадке, когда пассажир готовился к вылету в Вену.
Дермонт-Шиманяк уточнила, что в результате взрыва никто не пострадал, однако в связи с протоколами безопасности оформление пассажиров было временно приостановлено. «Ситуация нормализовалась уже через несколько десятков минут», – добавила она.
По информации радиостанции RMF FM, в контейнере находились биологические материалы, которые требовались для научных исследований.
В частности, взрыв произошел из-за присутствия сухого льда в контейнере, использовавшегося для поддержания низкой температуры биоматериалов.
Ранее сотрудники аэропорта Мюнхена задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти 455 тыс. евро наличными в чемодане.