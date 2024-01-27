Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.2 комментария
В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 455 тыс. евро
Сотрудники аэропорта Мюнхена задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти 455 тыс. евро наличными, пишет газета Bild.
Мужчина намеревался отправиться на Кипр. При досмотре он сообщил, что везет с собой только 300 евро, но при прохождении контроля ему передали чемодан, в котором оказались толстые пачки купюр номиналом 20 и 50 евро, передает ТАСС.
Деньги конфискованы, ведется расследование.
Ранее ФСБ задержала украинца в Ростовской области по подозрению в шпионаже.