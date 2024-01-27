В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 455 тыс. евро

СК установил точку пуска ракеты по Ил-76

СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.

Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.

Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».

Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.