Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
ФСБ задержала украинца в Ростовской области по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала в Ростовской области гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу украинской разведки.
Сотрудниками УФСБ по Ростовской области была выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины. По версии следствия, он в интересах противника собирал информацию о местах дислокации воинских подразделений ВС России. Дело возбуждено по ст. 276 УК РФ («шпионаж»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточнили в ФСБ, 40-летний украинец собирал и через интернет-мессенджер передавал ГУР Украины данные о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ. Эта информация могла быть использована командованием ВСУ для нанесения ударов по местам расположения подразделений ВС России, и это привело бы к потерям среди личного состава и техники, пояснили в ведомстве.
В данный момент подозреваемый задержан, у него изъяты средства связи для контактов с украинскими спецслужбами.
Напомним, два дня назад украинца арестовали в Северной Осетии по подозрению в шпионаже.