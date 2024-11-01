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В Сочи замначальника отдела МВД задержали за контрабанду iPhone
Источник: Замначальника отдела МВД задержали в Сочи за контрабанду iPhone
В Сочи задержали замначальника неназванного отдела МВД по подозрению в контрабанде телефонов iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов, сказал источник в правоохранительных органах.
Его задержали в сочинском аэропорту, чиновника подозревают в организации контрабанды телефонов iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов, сказал собеседник ТАСС.
Между тем в пресс-службе УТ МВД по Южному федеральному округу уточнили, что сотрудники собственной безопасности транспортной полиции проверяют обстоятельства инцидента.
Если вина сотрудников будет подтверждена, они понесут наказание в соответствии с законодательством.
Ранее сотрудников правоохранительных органов в Красноярске заподозрили в создании преступной сети для продажи «красивых» автомобильных номеров.
До этого инспекторов ДПС в Орле задержали по подозрению в хищении более 2,6 млн рублей у нетрезвого водителя.