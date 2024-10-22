В Красноярске задержали полицейских за продажу «красивых» номеров для машин

Tекст: Алексей Дегтярев

Участники преступной группы, действовавшие с февраля по октябрь, получили в общей сложности 170 тыс. рублей за присвоение номеров с конкретными буквами и цифрами, полагает следствие, передает РИА «Новости».

Дело заведено в отношении начальника отдела оперативного управления ГИБДД и нескольких других лиц, все они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Выявлена другая преступная группа, в состав которой входили двое полицейских. Они помогали ставить на учет автомобили с конструкцией, не соответствующей требованиям безопасности, и выдавали «красивые» госномера. В результате этой деятельности подозреваемые заработали 150 тыс. рублей.

В отношении начальника и старшего инспектора РО №2 МРЭО отдела Госавтоинспекции Красноярска возбуждено уголовное дело. Все фигуранты задержаны, и решается вопрос об их аресте.

Дела заведены на основании материалов регионального управления ФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов владел автомобилями с госномерами, стоимость которых превышает 6 млн рублей.

В 2020 году Минэкономразвития предлагало разрешить покупку «красивых» госномеров для автомобилей через сайт госуслуг, обозначив диапазон цен.