Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
В Красноярске задержали полицейских за продажу «красивых» номеров
В Красноярске задержали полицейских за продажу «красивых» номеров для машин
Красноярских правоохранителей заподозрили в создании преступной сети для продажи «красивых» автомобильных номеров и незаконной регистрации автомобилей, сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Участники преступной группы, действовавшие с февраля по октябрь, получили в общей сложности 170 тыс. рублей за присвоение номеров с конкретными буквами и цифрами, полагает следствие, передает РИА «Новости».
Дело заведено в отношении начальника отдела оперативного управления ГИБДД и нескольких других лиц, все они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Выявлена другая преступная группа, в состав которой входили двое полицейских. Они помогали ставить на учет автомобили с конструкцией, не соответствующей требованиям безопасности, и выдавали «красивые» госномера. В результате этой деятельности подозреваемые заработали 150 тыс. рублей.
В отношении начальника и старшего инспектора РО №2 МРЭО отдела Госавтоинспекции Красноярска возбуждено уголовное дело. Все фигуранты задержаны, и решается вопрос об их аресте.
Дела заведены на основании материалов регионального управления ФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов владел автомобилями с госномерами, стоимость которых превышает 6 млн рублей.
В 2020 году Минэкономразвития предлагало разрешить покупку «красивых» госномеров для автомобилей через сайт госуслуг, обозначив диапазон цен.