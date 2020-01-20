Названы цены на «красивые» номера для автомобилей

Минэкономразвития предложило разрешить покупать «красивые» госномера для автомобилей через сайт госуслуг, обозначив диапазон цен.

Цена за «красивые» номера может варьироваться от 10 тыс. до 10 млн рублей за одну штуку, сообщает ТАСС со ссылкой на проект закона.

«Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тыс. рублей до 10 млн рублей за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке.

Ведомство предлагает утвердить правила резервирования за владельцем машины госномеров с «индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями».

По данным министерства, в год в России выдается порядка 4 млн номеров, а источники в сети предлагают покупателям широкий ассортимент по покупке «красивых» регистрационных знаков.

Согласно проекту, физлицо, являющееся владельцем транспортного средства, сможет зарезервировать такой номер из отдельного списка.

«Процедура предварительного резервирования будет определяться субъектом РФ и может представлять собой либо выбор заинтересованным гражданином РФ «красивого» номера из числа доступных при оплате соответствующей государственной пошлины, либо участие гражданина в аукционе, организованном субъектом РФ», – отмечается в пояснительной записке.

Также субъекты смогут корректировать размер госпошлины. При этом россияне смогут получать номера, привязанные к субъекту, в котором они имеют постоянную регистрацию. Согласно проекту закона, доход от продаж номеров планируется распределять в федеральный и региональный бюджеты по нормативу 50%.

В ноябре МВД и Минэкономразвития договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера.