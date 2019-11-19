Разработана схема легальной продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера, сообщили СМИ.

Как сообщает «Коммерсант», государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и «красивые». Получить «красивый» номер можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.

Помимо стандартной процедуры будет доступна возможность выбрать номер, заплатив повышенную пошлину.

В этом случае автовладелец вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить. Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» номеров

Как пишет издание, подобная схема уже работает в Казахстане, где повышенную пошлину платят за номера с цифрами 001–009.

Также предусмотрен другой вариант, когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент. Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

Напомним, 15 октября начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров сообщил, что выбирать и покупать автомобильные номера предлагается при регистрации автомобиля через портал госуслуг.

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