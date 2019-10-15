«Красивые» автомобильные номера собрались продавать через портал госуслуг

Выбирать и покупать автомобильные номера предлагается при регистрации автомобиля через портал госуслуг, сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров.

«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм (выбор и покупка госномеров – прим. ВЗГЛЯД) был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал (госуслуг – прим. ВЗГЛЯД). Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», – приводит его слова ТАСС.

Также на портале можно будет выбрать «красивые» номера с повторяющимися цифрами, буквами и любые другие из числа свободных номеров.

Мишуров отметил, что Минэкономразвития, предложило выбирать и приобретать номера при помощи аукционов, однако МВД сомневается, что аукционы, которые будут занимать около 30 дней, будут эффективны.

«У них там много мыслей, но, опять же, они разбиваются о то, что практически это работать не будет. <...> Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. <...> Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже (продал – прим. ВЗГЛЯД)», – уточнил Мишуров.

Он подчеркнул, что приобретение номеров через госуслуги будет удобным и безопасным способом. Обсуждение вопроса представителями МВД и Минэкономразвития состоится 24 октября.

«(Необходимо обеспечить – прим. ВЗГЛЯД) возможность покупки требуемого номера любому человеку, не тому, кто прибежал быстро и скупил все», – добавил он.

«Кривые процессы с участием перекупщиков чреваты отменой покупки при выявлении нарушений», – отметил Мишуров.

Помимо этого, автомобилистов обяжут устанавливать номера прямо в день покупки новой машины.

«С 1 января 2020 года в силу вступает федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств». В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», – заявил Мишуров.

Однако это нововведение не будет затрагивать машины, купленные на вторичном рынке. Ранее на установку госномеров на новый автомобиль давалось 10 дней после покупки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков.

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