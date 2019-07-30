Путин упростил получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность россиянам самостоятельно получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Закон предполагает возможность проведения регистрационных действий и с выдачей номерных знаков, и с их последующим изготовлением самим владельцем авто у специализированных организаций, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что изготовители регистрационных госзнаков будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством за нарушение порядка государственной регистрации, за умышленное или случайное искажение регистрационных данных транспортных средств, а также их маркировки и маркировки основных компонентов.

Также закон предполагает новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, которые вывозятся за пределы России.

Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощении получения номерных знаков.