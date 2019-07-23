Получение номерных знаков для автомобилей упростили

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предлагающий гражданам самостоятельно получать регистрационные номера для транспортных средств у изготовителей номерных знаков.

Проект предусматривает для граждан возможность регистрировать выдачу государственных регистрационных знаков, изготовлять номерные знаки владельцам авто у изготовителей государственных регистрационных знаков, передает РИА «Новости».

Во втором чтении к закону была добавлена поправка, по которой организации и должностные лица будут нести ответственность за умышленное и совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных автомобилей, маркировки транспортных средств и основных компонентов транспортных средств, а также за нарушение порядка регистрации.

Закон вводит новое регистрационное действие в отношении автомобилей, вывозимых за территорию России, также базовых транспортных средств или шассии транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям.

Закон должен вступить в силу с 2020 года.

В январе сообщалось, что в России могут появиться автомобильные номера зеленого цвета.