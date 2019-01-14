В России могут появиться автономера зеленого цвета

Рабочая группа национальной технологической инициативы «Автонет» одобрила инициативу, согласно которой электромобили в России получат «зеленые» номерные знаки, сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ Роман Малкин.

«Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», – приводит его слова РИА «Новости».

Инициатива рабочей группы будет направлена для согласования в федеральные органы власти, в частности в Минтранс и МВД России.

Продажи электромобилей по всему миру ежегодно растут на 50-70%, однако в России тренд на «зеленый» транспорт пока еще только набирает обороты. Малкин объяснил это тем, что в стране пока мало заправочных станций, а высокая стоимость таких авто не оправдывается их возможностями.

В ноябре прошлого года кабмин определил порядок зарядки электромобилей.